سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این محدودیت‌ها اظهار کرد: توقف هرگونه وسایل نقلیه در خیابان‌های استانداری، حافظ و نشاط از ساعت ۲۴ اعلام‌شده در اطلاعیه ممنوع است و در صورت پارک خودرو، وسیله نقلیه متخلف به پارکینگ منتقل خواهد شد.

وی افزود: همچنین از ساعت ۶ صبح روز سه‌شنبه، ۱۳ آبان‌ماه، تردد خودروها در خیابان‌های استانداری، حافظ و میدان امام حسین (علیه‌السلام) کاملاً ممنوع بوده و در سایر مسیرهای منتهی به محل راهپیمایی نیز محدودیت‌های مقطعی و دائم ترافیکی اعمال خواهد شد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان با اعلام محل دقیق تجمع و مراسم تصریح کرد: مراسم روز ۱۳ آبان از ساعت ۹ صبح در میدان تاریخی امام خمینی (ره) آغاز خواهد شد و شهروندان و شرکت‌کنندگان گرامی می‌توانند در این محل حضور یابند.

سرهنگ مولوی در ادامه به تعیین محل‌های مشخص‌شده برای توقف خودروهای عمومی و موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و گفت: خیابان‌های آیت‌الله خراسانی، پاسداران، نشاط، شمس‌آبادی، میرداماد و معابر مجاور میدان امام خمینی (ره) به عنوان محل توقف اتوبوس‌ها و پارکینگ طالقانی نیز برای توقف موتورسیکلت‌ها در نظر گرفته شده است.

وی ابراز کرد: علاوه بر کلان‌شهر اصفهان، در تمامی شهرستان‌های استان نیز تمهیدات ترافیکی لازم اندیشیده شده و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم در شهرستان‌ها مشمول محدودیت‌های تردد و توقف خواهد بود؛ لذا از شهروندان عزیز درخواست می‌شود ضمن همکاری با ماموران پلیس راهور، از مسیرهای جایگزین برای تردد استفاده کنند.