به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس اسکندری مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم بعدازظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در قم با مرتضی حیدری، معاون امنیتی و انتظامی استانداری و حسین محمودی، معاون اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در قم تأکید کرد و گفت: میزبانی این رقابت‌ها فرصتی برای معرفی توانمندی‌های قرآنی استان و گسترش فضای قرآنی در جامعه است.

وی اظهار کرد: حضور شرکت‌کنندگانی از سراسر کشور، جایگاه این رویداد را فراتر از یک برنامه استانی قرار می‌دهد و ضرورت همکاری مجموعه‌های مسئول را دوچندان می‌کند.

اسکندری با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در میزبانی مسابقات آوایی قرآن کریم گفت: در دوره‌های گذشته، حضور و همراهی جدی مسئولان ارشد و دستگاه‌های فرهنگی به برگزاری بهتر مسابقات کمک کرد و انتظار می‌رود در قم نیز ظرفیت مجموعه‌های اجرایی و فرهنگی با انسجام بیشتری به کار گرفته شود.

وی تبلیغات و اطلاع‌رسانی را از محورهای اثرگذار در جلب توجه عمومی به مسابقات دانست و افزود: صداوسیما، خبرگزاری‌ها و شهرداری می‌توانند در معرفی این رویداد نقش‌آفرین باشند. برگزاری نشست با مسئولان و چهره‌های اثرگذار استان و تبیین اهمیت اطلاع‌رسانی نیز می‌تواند به افزایش آگاهی و استقبال عمومی کمک کند.

همه ظرفیت‌ها باید به میدان بیاید

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه اهداف مسابقات به رقابت میان قاریان و حافظان محدود نیست، تصریح کرد: این رویداد فرصتی برای شناسایی استعدادهای قرآنی و تقویت توجه جامعه به قرآن و معارف آن است و باید زمینه اثرگذاری فرهنگی و معنوی آن در قم و دیگر نقاط کشور فراهم شود.

اسکندری با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری معارف قرآن کریم در سال گذشته خاطرنشان کرد: آثار مثبت آن برنامه در جامعه قابل مشاهده بود و در شرایط کنونی، توجه به قرآن، معنویات و آموزه‌های دینی اهمیت بیشتری یافته است؛ ازاین‌رو باید از ظرفیت رویدادهای قرآنی برای تقویت پیوند جامعه با این معارف بهره برد.

وی تأمین منابع مالی و پشتیبانی اجرایی را از دیگر نیازهای برگزاری مطلوب مسابقات برشمرد و گفت: مجموعه اوقاف در حد توان برای اجرای برنامه‌ها تلاش می‌کند، اما منابع موقوفات باید بر اساس نیت واقفان هزینه شود و امکان استفاده از آن‌ها برای همه بخش‌ها وجود ندارد.

اسکندری افزود: انتظار می‌رود دستگاه‌های برخوردار از اعتبارات فرهنگی و قرآنی برای پشتیبانی از مسابقات همکاری کنند. این حمایت تنها به تأمین اعتبار محدود نمی‌شود و استفاده از امکانات و توان اجرایی مجموعه‌ها نیز می‌تواند بخشی از نیازهای برگزاری را برطرف کند.

قم باید میزبان شایسته‌ای باشد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به برگزاری برنامه‌های قرآنی در آذرماه اظهار کرد: برگزاری این رویدادها به برنامه‌ریزی دقیق و استفاده هماهنگ از ظرفیت‌های استان نیاز دارد و توانمندی‌های قرآنی قم و استعدادهای فعال در این حوزه، زمینه مناسبی برای معرفی بیشتر استان فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر جایگاه ملی مسابقات گفت: این رویداد با اعتبار فرهنگی قم و جمهوری اسلامی ایران پیوند دارد و برگزاری شایسته آن نیازمند همدلی، همکاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود است تا شرکت‌کنندگان از سراسر کشور در فضایی مناسب میزبانی شوند.