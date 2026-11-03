به گزارش خبرگزاری مهر، حزب تمدن اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت سیزده آبان تاکید کرد: استکبارستیزی فراتر از مخالفت با یک قدرت جهانی، به معنای نفی هرگونه سلطه‌گری، مداخله در سرنوشت ملت‌ها و تحمیل اراده قدرت بر حق و عدالت است.

متن بیانیه حزب تمدن اسلامی به مناسبت فرارسیدن سیزده آبان به شرح زیر است:

«سیزدهم آبان، نماد ماندگار استقلال‌خواهی، آزادگی و ایستادگی ملت ایران در برابر استبداد، استعمار و استکبار جهانی است. تبعید تاریخی حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، سه رویداد سرنوشت‌سازند که این روز را به نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران تبدیل کرده‌اند.

حزب تمدن اسلامی، با تأسی از اندیشه‌های زلال بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره)، میراث رهبر شهید انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، و مکتب فکری شهید مظلوم، آیت‌الله دکتر بهشتی، مبارزه با استکبار جهانی را اصلی بنیادین در پاسداری از استقلال ملی، آزادی، عدالت و کرامت انسانی می‌داند.

در اندیشه شهید بهشتی، استکبارستیزی فراتر از مخالفت با یک قدرت جهانی، به معنای نفی هرگونه سلطه‌گری، مداخله در سرنوشت ملت‌ها و تحمیل اراده قدرت بر حق و عدالت است. سیاست نه شرقی، نه غربی در این مکتب، بیانگر استقلال در تصمیم‌گیری و رهایی از وابستگی به قدرت‌های جهانی است؛ استقلالی که باید در حاکمیت قانون، آزادی اندیشه، عدالت اجتماعی و پیشرفت همه‌جانبه کشور تجلی یابد.

جنگ دوازده‌روزه و جنگ رمضان و رویارویی نظامی ایران با اسرائیل و آمریکا، بار دیگر اهمیت استقلال، اقتدار دفاعی و انسجام ملی را در شرایط خطیر منطقه‌ای آشکار ساخت. در این روزهای دشوار، ایثار مدافعان میهن و همبستگی مردم، در کنار رنج و اندوه خانواده‌های آسیب‌دیده، در حافظه تاریخی کشور ماندگار شد.

حزب تمدن اسلامی، در این برهه حساس از تاریخ میهن، بر ضرورت تقویت وحدت ملی، تحقق عدالت اجتماعی، تحکیم اقتدار کشور و بهبود معیشت مردم تأکید می‌ورزد و بر این باور است که پاسداری از استقلال و سربلندی ایران، در گرو خردورزی، همبستگی و تلاش برای ساختن آینده‌ای روشن است؛ آینده‌ای درخور ملتی که عزت و آزادگی خویش را وامدار خون پاک شهیدانی است که بر چکاد آزاداندیشی و آزادگی، سرود جاودانه ایمان و ایثار سر دادند و نام ایران را بر بلندای تاریخ جاودانه ساختند.

در این مسیر، هرگز نباید از یاد برد که استقلال و سربلندی امروز ایران، میراث گران‌سنگ ایثار و جان‌فشانی شهیدانی است که بر چکاد آزاداندیشی و آزادگی، سرود جاودانه ایمان و فداکاری سر دادند و با نثار جان خویش، عزت و آزادگی این سرزمین را پاس داشتند. پاسداری شایسته از خون آن عزیزان، نه‌تنها در حفظ استقلال و اقتدار میهن، که در تحقق عدالت، شکوفایی اندیشه، آبادانی کشور و تأمین آینده‌ای روشن و شایسته برای نسل‌های فردای ایران معنا می‌یابد.

پاسداری از این میراث، مسئولیتی تاریخی است که در تحقق عدالت، مبارزه با فساد و تبعیض، شکوفایی دانش، توسعه اقتصادی و حرکت آگاهانه به سوی تمدن اسلامی معنا می‌یابد.

سیزدهم آبان، فرصتی برای تجدید پیمان با آرمان‌های استقلال، آزادی، عدالت و نفی سلطه و تأکید بر عزم ملی برای ساختن ایرانی مقتدر، آباد و سرافراز است.»