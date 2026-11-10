به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن حیدری صبح امروز سه شنبه در دیدار اعضای حزب تمدن نوین اسلامی خوزستان ضمن تبریک تشکیل این حزب و با تأکید بر اینکه حزب تمدن اسلامی در حقیقت نگاهی به فردا دارد، افزود: نباید تنها به امروز و گذشته متوقف ماند بلکه باید به فکر آینده، آرمان‌ها و تمدن نوین اسلامی بود. این تمدن اسلامی لوازم و ابزاری دارد که باید مهیا و فراهم شود.

وی با اشاره به گستره تمدن اسلامی، ادامه داد: سنگ‌بنای تمدن نوین اسلامی پس از انقلاب از سوی امام رهبر و امام شهید تشکیل و تداوم یافته است. تمدن اسلامی متوقف در یک کشور نیست و باید در همه کشورها و با حفظ کشورهای مسلمان رشد، بلوغ و شکوفایی یابد چراکه آرمان تمدن اسلامی رهایی همه ملت‌های مستضعف و در اسارت کشورهای مختلف است و این می‌تواند جامعه‌ای سراسر عادلانه را تشکیل دهد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر نقش حزب در تحقق این آرمان‌ها، تصریح کرد: حزب تمدن اسلامی باید این آرمان‌ها، ارزش‌ها و نگاه به آینده را در صحنه عمل به نمایش بگذارد و تلاش کند تمدن نوین اسلامی را در جامعه بشریت محقق سازد. باید تلاش کنید این گفتمان انقلاب، یعنی تمدن نوین اسلامی را در دل مردم گفتمان‌سازی کنید؛ مردم با اضلاع و ابعاد این تمدن اسلامی چندان آشنا نیستند و نمای مشخصی از آن در اذهان وجود ندارد. باید با گفتمان‌سازی، شکل و صورت نهایی‌ای که تمدن نوین اسلامی می‌تواند ایجاد کند را برای مردم ارائه دهید.

وی با اشاره به موفقیت‌های رزمندگان اسلام و ملت مظلوم در جنگ اخیر، اظهار کرد: در جنگ اخیر، ایستادگی و مقاومت مردم و هنرمندی ملت مظلوم و تلاش و مبارزه نیروهای مسلح باعث شد نظام سلطه و استکبار جهانی که یکی از عوامل مخرب و مانع تحقق تمدن اسلامی است به چالش کشیده شود و این سلطه و مانع حذف شد. همچنین یکی از موانع اصلی تحقق تمدن اسلامی، رژیم صهیونیستی است که در جنگ اخیر ضربه سختی از ملت مظلوم خورد. در این جنگ که رئیس‌جمهور احمق آمریکا را علیه ملت مظلوم ایران راه‌اندازی کرد، ایستادگی مردم توانست این توطئه را خنثی کند. محور مقاومت باید محور اصلی تمدن نوین اسلامی باشد.

آیت‌الله حیدری در پایان تأکید کرد: حزب تمدن نوین اسلامی در خوزستان باید با انجام پژوهش‌ها و تحقیقات گام‌به‌گام، ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که یک تمدن اسلامی باید داشته باشد را استخراج و فراهم کند و تلاش کند بستری مناسب برای تحقق تمدن نوین اسلامی به‌عنوان چشم‌انداز انقلاب اسلامی و از میراث امام شهید فراهم آورد.