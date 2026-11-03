به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی ، شامگاه سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه در برنامه باغ ایرانی از منظر ادبیات در محل باغ‌موزه هرندی با اشاره به ظرفیت باغ‌های استان کرمان در حوزه گردشگری و حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: استان کرمان از باغ‌های جهانی و ملی برخوردار است که ظرفیت گردشگری ارزشمندی ایجاد کرده‌اند و تأثیر این باغ‌ها بر زیست‌بوم فرهنگی و اجتماعی استان انکارناپذیر است.



وی ادامه داد: نگهداری از این مجموعه‌ها بخشی از تلاش برای حفظ هویت فرهنگی و اجتماعی کرمان به شمار می‌رود.



طالبی، با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت مجموعه‌های فرهنگی استان کرمان افزود: باغ‌موزه هرندی باید به مکانی رویداد محور تبدیل شود و برنامه‌های فرهنگی متنوعی به‌صورت هفتگی در آن برگزار شود.



وی با اشاره به وضعیت باغ فتح‌آباد و اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف بهره‌برداری از آن بیان کرد: در حال هماهنگی با اداره‌کل اوقاف و شرکت صنعتی و معدنی گل‌گهر هستیم تا در روزهای آینده درباره نحوه همکاری تصمیم‌گیری شود و در صورت توقف همکاری با مجموعه گل‌گهر، جایگزین آن نیز انتخاب شده و هماهنگی‌های لازم با اوقاف انجام شده است.



استاندار کرمان با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای احیای باغ فتح‌آباد اظهار کرد: در بازدید اخیر از این مجموعه تلاش‌های انجام‌شده برای بهبود وضعیت باغ مشهود بود و از همه افرادی که در این زمینه زحمت کشیده‌اند، قدردانی می‌کنم.



وی با تأکید بر ضرورت رونق‌بخشی به ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی استان گفت: باغ فتح‌آباد تنها یکی از سرمایه‌های ارزشمند کرمان است و باید از این ظرفیت‌ها برای جذب گردشگر و برگزاری برنامه‌های فرهنگی استفاده کرد.

طالبی، افزود: رونق‌بخشی به این مجموعه‌ها از مأموریت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی است و این موضوع باید فارغ از اینکه متولی هر مجموعه چه نهادی باشد، پیگیری شود.



استاندار کرمان همچنین با اشاره به ضرورت پیگیری مصوبات و پیشنهادهای پیشین خود (۲۳ مهر در مراسم افتتاح دوازدهمین سالانه خوشنویسی استان کرمان ) درباره برگزاری رویدادهای فرهنگی، از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست گزارش مکتوبی درباره اقدامات انجام‌شده برای تدوین برنامه‌های فرهنگی ارائه کند.



طالبی، با تأکید بر ظرفیت استان کرمان برای برگزاری رویدادهای مستمر فرهنگی تصریح کرد: در کرمان این ظرفیت وجود دارد که هر هفته یک رویداد فرهنگی در مکان‌هایی مانند باغ‌موزه هرندی، موزه صنعتی و سایر باغ موزه‌ها برگزار شود.



وی با بیان اینکه کرمان از موضوعات متنوع، ظرفیت‌های متعدد و مردم علاقه‌مند به فعالیت‌های فرهنگی برخوردار است، خواستار تبدیل هفته‌های فرهنگی به برنامه‌هایی ماندگار و نهادینه‌شده شد تا در پایان هر سال، نتایج و دستاوردهای مشخصی از برگزاری آن‌ها حاصل شود.



استاندار کرمان در پایان تأکید کرد: بازدید از باغ‌موزه هرندی، ضرورت توجه جدی‌تر به برگزاری رویدادهای فرهنگی و بهره‌برداری بهتر از ظرفیت‌های موجود، به‌ویژه باغ‌های ارزشمند استان کرمان، را بیش از پیش مطرح کرده است.