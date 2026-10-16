به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر جمعه در نخستین همایش تخصصی هتلداری و صنایع وابسته با اشاره به قرار گرفتن توسعه گردشگری در محورهای اصلی برنامه‌های استان کرمان طی دو سال گذشته اظهار کرد: برنامه‌ای با عنوان «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» برای توسعه گردشگری تدوین شده بود که به دلیل شروع جنگ به مرحله اجرا نرسید، اما تلاش کردیم در شرایط موجود، اقدامات لازم برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان انجام شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان گفت: تعدد آثار ثبت‌شده جهانی، اقلیم متنوع، میراث تاریخی، بافت‌های تاریخی شهر کرمان و سایر شهرها، بناهایی همچون ارگ بم، کویر لوت و باغ‌های ارزشمند جهانی از جمله باغ بیرم‌آباد، باغ شاهزاده ماهان و باغ فتح‌آباد، بخشی از ظرفیت‌های گردشگری کرمان را تشکیل می‌دهند.

طالبی، افزود: گردشگری زیارتی با محوریت شهید حاج قاسم سلیمانی، گردشگری کویری، گردشگری غذا و جشنواره‌های مرتبط با محصولات کشاورزی و فرهنگ مردم نیز از دیگر ظرفیت‌های استان است که در این زمینه، رقابت میان شهرستان‌ها برای برگزاری جشنواره‌های مختلف شکل گرفته است.

وی وجود پنج فرودگاه فعال در استان و همچنین حضور بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را از دیگر مزیت‌های استان دانست و بیان کرد: این ظرفیت‌ها می‌توانند به توسعه گردشگری و صنعت هتلداری استان کمک کنند و زمینه مناسبی برای گسترش سرمایه‌گذاری در این بخش فراهم آورند.

استاندار کرمان با اشاره به کمبود زیرساخت‌های اقامتی در استان گفت: محدودیت ظرفیت هتل‌ها و نبود هتل‌های پنج‌ستاره در برخی شهرستان‌ها، در مواردی مانع میزبانی کرمان از مسابقات و رویدادهای ورزشی شده است.

وی افزود: کمبود مراکز اقامتی همچنین بر مدت ماندگاری گردشگران در استان تأثیر گذاشته و توسعه این زیرساخت‌ها برای تقویت گردشگری و افزایش ظرفیت میزبانی کرمان ضروری است

طالبی، با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه گردشگری گفت: پهنه‌هایی برای ثبت جهانی و ایجاد مناطق ویژه گردشگری در حال آماده‌سازی است. همچنین برای توسعه گردشگری کویری، احداث ۱۲ کمپ کویرنوردی جانمایی شده که محدوده‌هایی از اطراف کرمان تا عمق کویر را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: مجوزهای بی‌نام در حوزه گردشگری نیز با هدف تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری و ارائه به سرمایه‌گذاران داخلی در حال آماده‌سازی است.

استاندار کرمان با اشاره به جایگاه نخست استان در جذب سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته، افزود: بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها به حوزه گردشگری اختصاص خواهد یافت.

مقام عالی دولت در استان کرمان همچنین از مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در احیای بناهای تاریخی و بهره‌برداری از آن‌ها به‌عنوان مراکز اقامتی خبر داد

طالبی با تأکید بر بهبود شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: کرمان اکنون رتبه دوم امنیت سرمایه‌گذاری و رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را دارد و در جذب سرمایه‌گذاری داخلی نیز جزو استان‌های برتر است.

وی با اشاره به چالش‌های امنیتی گذشته در مسیر توسعه گردشگری استان افزود: کرمان در مقطعی از مقاصد اصلی گردشگران خارجی در کشور بود، اما مسائل امنیتی بخشی از چالش‌هایی بود که این روند را تحت تأثیر قرار داد.

به گفته وی، شاخص‌های امنیتی استان در سال‌های اخیر ارتقاء یافته و شرایط کنونی با فضای دو تا سه دهه گذشته که به اقتصاد گردشگری کرمان آسیب زد، فاصله گرفته است.

استاندار کرمان با دعوت از گروه‌های قدرتمند سرمایه‌گذاری برای حضور در استان، بر ضرورت توسعه هتل‌ها، مراکز اقامتی و اجرای طرح‌های گردشگری در مناطق مختلف کرمان تأکید کرد.

وی افزود: پیشنهادهای متنوعی متناسب با ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان و همچنین علایق و اولویت‌های سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری وجود دارد

طالبی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این همایش و تعامل و همفکری فعالان این حوزه، زمینه اقدامات عملی برای افزایش مشارکت بنگاه‌های بزرگ و هلدینگ‌های اقتصادی در توسعه مراکز اقامتی استان کرمان را فراهم کند.

