به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت اهدا کننده تندیس قهرمان گمنام ( شهید دریاقلی سورانی ) همچون ادوار گذشته در بازه زمانی بین ۹ تا ۱۱ آبان اعلام کرد که تا پنجشنبه نام برگزیده خود را اعلام رسمی خواهد کرد و در ان روز این تندیس به این عزیز اهدا خواهد شد .

لازم به ذکر است که بیش از بیست سال است که با انتخاب این هیئت ، شامل جانبازان ، هنرمندان کشوری و عده ای از رزمندگان و مردم آبادان و به مناسبت حماسه کوی ذوالفقاری در ابان ماه ۱۳۵۹ در آبادان که اولین شکست رسمی ارتش بعث در یک منطقه شهری با رشادت شهید دریاقلی محسوب می شود ، این جایزه بصورت کاملا مردمی اهدا می گردد.

در هفته دفاع مقدس امسال نیز این تندیس در دویستمین شب حضور مردم در میادین ، به صورت ویژه و جمعی به مجریان و مردم حاضر در صحنه میدان فلسطین به عنوان میدان برتر اهدا گردید ولی به روال همه ساله برگزیده اصلی بصورت فردی و نهایی در آبان ماه انتخاب و معرفی میگردد.

