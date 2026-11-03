به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خطیب‌زاده سه‌شنبه ۱۲ آبان در سخنانی در این رویداد بین‌المللی که با سخنرانی رئیس‌جمهور بلاروس و حضور ۶۰۰ مقام و صاحب‌نظر از حدود ۵۰ کشور از جمله وزیر امور خارجه روسیه در مینسک برگزار شد، افزود: هیچ قدرتی این موضع را به عنوان یک امتیاز از ایران نگرفته است، بلکه این یک تصمیم راهبردی و اصولی است که خود به آن دست یافته‌ایم و تحولات سال گذشته نیز بار دیگر صحت آن را به اثبات رساند.

معاون وزیر امور خارجه، تجاوزهای مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در خرداد و اسفند ۱۴۰۵ را برخاسته از جاه‌طلبی‌های هژمونیک و سلطه‌جویانه آنها دانست و یادآور شد که این اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران، پیامدهای عمیق و پایداری بر منطقه و جهان داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ایالات متحده و رژیم صهیونیستی تنها به یک کشور حمله نکردند؛ بلکه حقوق بین‌الملل را هدف قرار دادند؛ آنها اصول منشور ملل متحد را نشانه رفتند. آن‌ها دستاوردهای جمعی کشورهای جهان در طول هفت دهه گذشته برای حفظ نظم بین‌المللیِ مبتنی بر قانون را به چالش کشیدند و شالوده دیپلماسی - یا آنچه از آن باقی مانده بود - را با انجام حملات در زمان انجام مذاکرات متلاشی کردند.

خطیب‌زاده با یادآوری اقدام متجاوزان در به شهادت رساندن حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب اسلامی، دانش‌آموزان و کودکان بیگناه میناب و لامرد، حمله به ناوشکن دنا در فاصله دو هزار کیلومتری از میدان نبرد و حمله به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی و تأسیسات تحت پادمان یک دولت عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خاطرنشان کرد:‌ بمب‌ها بر سر ایران فرود آمدند، اما بدعت ناشی از آن، دامن‌گیر تمامی جامعه جهانی شد و زخم‌های عمیقی بر پیکره منطقه و فراتر از آن وارد کرد.

رئیس مؤسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه گفت:‌ ما در برابر تجاوزهای بی‌محابای دو قدرت مجهز به سلاح هسته‌ای ایستادگی کرده‌ایم؛ قدرت‌هایی که زرادخانه‌های اتمی‌شان نه جنگ را برای آن‌ها کوتاه‌تر کرد و نه آرامش و صلح را برایشان به ارمغان آورد. در واقع، این تسلیحات تنها دامنه‌ جنگ را برای آنان گسترده‌تر ساخت و درسی به آن‌ها داد که هنوز توان هضم و درک آن را پیدا نکرده‌اند.

حمایت از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه، به روند عادی‌سازی جنایات شتاب بخشیده است

وی تصریح کرد:‌ پیش از شلیک موشک‌ها، سخن از نابودی یک تمدن به میان آمد؛ رسانه‌های آمریکایی به‌گونه‌ای در قالب جلسات برنامه‌ریزی نظامی به بحث درباره نابودی نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی ایران پرداختند که گویی محروم کردن میلیون‌ها انسان از برق، آب و دارو، یک گزینه نظامی مشروع است؛ در حالی که این اقدام طبق حقوق بین‌الملل و حقوق منازعات مسلحانه، در زمره شدیدترین جنایات جنگی قرار دارد.

خطیب‌زاده خاطرنشان کرد: حمایت بی‌قید و شرط غرب از اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه، به این روند عادی‌سازی جنایات شتاب بخشیده است؛ محاکم حقوقی و بخش اعظمی از افکار عمومی جهان، این اقدامات را با واژه نسل‌کشی توصیف کرده‌اند.

معاون وزیر امور خارجه با انتقاد از حمایت‌های گسترده غرب از رژیم صهیونیستی در قالب تسلیحات، چتر حمایتی دیپلماتیک، حق وتو و حتی امتناع از نام بردن از تسلیحات کشتار جمعی موجود در دست این رژیم گفت: بکارگیری این دست ادبیات در استودیوهای خبری محصور نمی‌ماند، بلکه به دکترین‌های نظامی و سیاسی نفوذ می‌کند.

وی تصریح کرد: این روند به مقامات می‌آموزد که برخی دولت‌ها خارج از چتر حمایتی قوانین بین‌المللی قرار دارند و آنچه علیه یک پایتخت غیرقابل‌تصور است، علیه پایتختی دیگر قابل مذاکره و اجراست. حقوق بین‌الملل نمی‌تواند با چنین تبعیض آشکاری دوام بیاورد؛ قانون یا برای همه یکسان است یا اصلاً وجود خارجی ندارد.

خطیب‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت:‌ جنگ ایالات متحده علیه ایران، از جمله اعمال تحریم‌های غیرقانونی و فرامرزی، مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

وی تصریح کرد:‌ این یک واقعیت تلخ است که قربانی یک تهاجم مسلحانه، به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی معرفی می‌شود، در حالی که متجاوزان در مسند دادستان و مدعی‌العموم تکیه می‌زنند. اگر رویه بین‌المللی این باشد، منشور ملل متحد چیزی جز یک کتابچه راهنمای بی‌ارزش نخواهد بود.

معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: ایران نمونه‌ای عینی و کلاسیک از کشوری است که قربانی تجاوز بر پایه یک روایت جعلی، ساختگی و دروغین قرار گرفته است؛ روایتی مبنی بر اینکه ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای بوده و هست.

وی ادامه داد: این روایت جعلی در طول سالیان متمادی از طریق کانال‌های رسمی رژیم صهیونیستی، اندیشکده‌های همسو در واشنگتن و شبکه نومحافظه‌کارانی بازنشر شد که سوءظن را به منزله پندار اثبات و سند واقعی را امری زاید تلقی می‌کردند؛ امروز بزرگ‌ترین تهدید علیه جامعه جهانی، همین روایت‌های دروغینی است که می‌توانند مجوز آغاز یک جنگ ویرانگر را صادر کنند.

کارنامه جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و روشن است

خطیب‌زاده تأکید کرد:‌ برخلاف تمام این روایت‌های ساختگی، کارنامه جمهوری اسلامی ایران کاملاً شفاف و روشن است؛ ما تحت نظارت و پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همان‌طور که در متن معاهده تصریح شده است، اقدام به غنی‌سازی اورانیوم کردیم، اما تحریم شدیم؛ با این حال در معاهده باقی ماندیم.

وی در ادامه یادآور شد که ایران با وجود خرابکاری سایبری در سانتریفیوژها و ترور دانشمندان هسته‌ای خود در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ماند و در سال ۲۰۱۵، برنامه جامع اقدام مشترک را منعقد کرد و گسترده‌ترین رژیم راستی‌آزمایی تاریخ دیپلماسی را پذیرفت. آژانس در گزارش‌های متوالی خود، پایبندی کامل ایران را تایید کرد. با این حال در سال ۲۰۱۸، ایالات متحده به‌طور یکجانبه از این توافق خارج شد و تحریم‌های سنگین‌تری را اعمال کرد؛ اما ما باز هم در معاهده باقی ماندیم.

معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد:‌ در خرداد ۱۴۰۴ و در روند جریان مذاکرات، تاسیسات تحت پادمان ما بمباران شد؛ اما ما در معاهده باقی ماندیم و در اسفند ۱۴۰۴ نیز باز هم در بحبوحه مذاکرات، رهبر عالیقدر ما ترور شد؛ اما ما همچنان در معاهده باقی ماندیم.

خطیب‌زاده با اشاره به اهمیت توازن بین تعهدات و حقوق کشورها در معاهدات، محرومیت ایران از مواهب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را یادآور شد و در عین حال گفت:‌ برای جمهوری اسلامی ایران، مستحکم‌ترین سد در برابر بمب مخرب، هرگز یک معاهده بین‌المللی نبوده، بلکه «فتوا» بوده است.

وی افزود: رهبر فقید و عالیقدر ما، حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای، فتوایی صادر فرمودند مبنی بر اینکه: ساخت، نگهداری و کاربرد تسلیحات هسته‌ای حرام و ممنوع است؛ فتوایی که ایران دو دهه پیش آن را در اسناد رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ثبت رساند. وزن این فتوا بسیار فراتر از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود.

معاون وزیر امور خارجه یادآور شد:‌ بنا بر ماده ۱۰ این معاهده، هر کشوری می‌تواند با یک ضرب‌الاجل سه ماهه از آن خارج شود؛ اما این فتوا یک ممنوعیت شرعی، اخلاقی و فراتر از آن، الزام‌آور برای وجدان انسانی بود. هیچ قطعنامه، تحریم یا بازرسی در جهان هرگز نتوانست تضمینی به محکمی این فتوای حکیمانه به جامعه بین‌المللی ارائه دهد.

وی ادامه داد: در نهم اسفند ۱۴۰۴، ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، صادرکننده این فتوا و در واقع محکم‌ترین تضمین معاهده را به شهادت رساندند، اشتباهی بنیادین و استراتژیک که هرگز نخواهند توانست آن را جبران کنند.

خطیب‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رفتارهای مبتنی بر استانداردهای دوگانه از جمله در قبال رژیم صهیونیستی گفت: این رژیم دارای تسلیحات هسته‌ای است، اما عضو معاهده نیست، ‌ هیچ‌گونه پادمان جامعی را نمی‌پذیرد و کارنامه سیاهی از اشغالگری، نسل‌کشی، پاکسازی قومی و تجاوز علیه همسایگان خود دارد.

وی یادآور شد: رهبران این رژیم به دلیل جنایات هولناک مرتکب‌شده در غزه، با احکام بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی روبرو هستند، همان‌طور که پرونده‌های نسل‌کشی آنان در دیوان بین‌المللی دادگستری در حال بررسی است.

رئیس مؤسسه مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تصریح کرد:‌ با هر معیار سنجش جدی، این رژیم فقدان هر گونه صلاحیت برای در اختیار داشتن تسلیحات کشتار جمعی است؛ با این حال، دقیقاً همان رژیمی است که دولت‌های غربی حتی از نام بردن از تسلیحات آن خودداری می‌کنند.

وی با یادآوری سخنان مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: رئیس‌جمهور ما این تناقض آشکار را در یک جمله کوتاه خلاصه کرد: «بمب اتم در اسرائیل است، اما بازرسان در ایران»؛ این جمله، کیفرخواستی علیه کل این سیستم معیوب بین‌المللی است.

خطیب‌زاده گفت: روانه کردن بازرسان به کشوری که حق قانونی برای غنی‌سازی دارد، و سکوت مطلق در قبال زرادخانه‌ای که کاملاً خارج از چارچوب قانون بنا شده است، حمایت همه‌جانبه واشنگتن و پایتخت‌های اروپایی از رژیمی که هرگز به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نپیوست، و تنبیه و اعمال فشار بر دولتی که هیچ‌گاه این معاهده را ترک نکرده است، از مصادیق این استاندارد دوگانه است.

معاون وزیر امور خارجه در بخش پایانی سخنان خود خاطرنشان کرد:‌ زمانی که ایران از خود دفاع می‌کند، از حاکمیت ملی و ملت خود دفاع می‌کند اما فراتر از آن ما از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد دفاع می‌کنیم. دفاع ما در برابر دولت‌هایی است که خود را فراتر از قانون می‌پندارند؛ دفاع در برابر رژیم اسرائیل و زرادخانه هسته‌ای غیرقانونی آن، و در برابر روایت‌های مخدوشی است که تلاش می‌کنند واقعیت‌های عینی را وارونه جلوه دهند؛ امروز، پرونده ایران، آزمون سنجش عیار و ستون بقای کل معاهده عدم اشاعه در جهان است.