به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مرتضوی شامگاه سه‌شنبه در جشن ستارگان و مراسم تجلیل از مدال‌آوران المپیادهای علمی و رتبه‌های برتر کنکور شهرستان بیرجند، با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه امکانات آموزشی اظهار کرد: بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، نباید میان تجهیزات و امکانات آموزشی در مناطق شهری و روستاهای مرزی تفاوتی وجود داشته باشد.

وی افزود: در دولت چهاردهم اقدامات خوبی در نقاط مختلف خراسان جنوبی برای تحقق عدالت آموزشی انجام شده و راهبرد آموزش و پرورش استان، حرکت همزمان در مسیر عدالت آموزشی و هویت‌بخشی با هدف فراهم کردن شرایط برابر برای همه دانش‌آموزان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه این استان در مدیریت کلان آموزش و پرورش کشور بیان کرد: نخستین وزیر آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب اسلامی از خراسان جنوبی بود و پس از ۴۷ سال بار دیگر سکان این وزارتخانه به فردی از این استان سپرده شده است.

مرتضوی با اشاره به اهمیت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: اجرای این سند از دغدغه‌های شهید [نام مشخص نشده] بود و برای تحقق مناسب آن، تدوین نقشه راه مورد تأکید قرار داشت که این مهم در دولت چهاردهم محقق شد.

وی از برگزاری ماهانه دو جلسه شورای آموزش و پرورش استان به ریاست استاندار خبر داد و افزود: در این جلسات مسائل و مشکلات حوزه آموزش و پرورش بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با اشاره به تحولات شتابان فناوری اظهار کرد: دنیای امروز، دنیای تحول و هوش مصنوعی است و باید از این فرصت برای پیشرفت فردی و توسعه ایران، استان و شهر خود به‌درستی بهره بگیریم.

مرتضوی در پایان خطاب به دانش‌آموزان موفق تأکید کرد: موفقیت نباید موجب فاصله گرفتن شما از دیگر افراد جامعه شود و در مسیر پیشرفت نیز نباید شور و نشاط دوران جوانی و فعالیت‌های ورزشی را فراموش کنید.