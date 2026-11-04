به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه دومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی دختران و پسران دانشگاه تبریز، با حضور ۳ هزار دانشجو از ۲۱ دانشکده و در ۱۶ رشته ورزشی با حضور جمعی از مسئولان وزارت علوم، رئیس دانشگاه تبریز و جمعی از دانشجویان شامگاه سه شنبه دوازدهم آبان ماه در سالن ژیمنازیوم برگزار شد.

در بخش‌های مختلف این مراسم، برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و سرگرمی نیز برای حاضران برگزار شد.

دومین دوره المپیاد فرهنگی ورزشی درون‌دانشگاهی دانشگاه تبریز با هدف توسعه ورزش دانشگاهی، افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های بدنی، شناسایی استعدادهای ورزشی و تقویت نشاط اجتماعی در محیط دانشگاه برگزار می‌شود. این رقابت‌ها همچنین فرصتی برای حضور و رقابت دانشجویان دختر و پسر در رشته‌های مختلف ورزشی و گسترش فرهنگ ورزش و تندرستی در فضای دانشگاهی فراهم می‌کند.

گفتنی است، المپیاد از روز چهارشنبه ۱۳ آبان، با رقابت‌ بیش از سه هزار دانشجو مابین ۲۱ دانشکده در ۱۶ رشته ورزشی مختلف برگزار خواهد شد.