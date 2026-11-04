به گزارش خبرنگار مهر، خیابان‌های سنندج از نخستین ساعات صبح چهارشنبه رنگ حماسه حضور مردم را به خود گرفته است؛ زن و مرد، پیر و جوان، خانواده‌ها و دانش‌آموزانی که با شور و اشتیاق در مسیر راهپیمایی حضور یافته‌اند تا در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، صدای وحدت و ایستادگی خود را به گوش جهانیان برسانند.

آنچه در دقایق ابتدایی این راهپیمایی بیش از همه جلب توجه می‌کند، حضور چشمگیر کودکان و نوجوانانی است که در کنار والدین و معلمان خود، با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و سردادن شعارهای انقلابی، در این حرکت مردمی مشارکت دارند.

دانش‌آموزانی که با چهره‌های پرشور و پرچم‌هایی در دست، نه فقط تماشاگر یک مراسم، بلکه خود بخشی از صحنه این حضور تاریخی هستند و نشان می‌دهند نسل نوجوان نیز در مناسبت‌های ملی و انقلابی نقش‌آفرینی می‌کند.

در میان جمعیت، حضور پدران و مادران همراه با فرزندان خردسال، سالمندان و جوانان جلوه‌ای از مشارکت همه نسل‌ها را به تصویر کشیده است و ۱۳ آبان فرصتی شده تا نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر، پیام مشترکی را فریاد بزنند.

«مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل»

این راهپیمایی از میدان آزادی سنندج، مسیر پیاده راه فردوسی تا میدان انقلاب استمرار دارد و از خیابان‌های منتهی به میدان آزادی؛ مردم و مسئولان و کارکنان ادارات به جمع راهپیمایان پیاده راه فردوسی افزوده می‌شود.