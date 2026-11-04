به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گسترش شبکه فروشگاهی دیلی‌مارکت به بیش از ۱۵۰۰ شعبه در سراسر کشور، نقطه عطفی در توسعه این برند و فرصتی برای بهره‌گیری از مزایای اقتصاد مقیاس در صنعت خرده‌فروشی است؛ توسعه این شبکه با بهینه‌سازی زنجیره تأمین، مدیریت هزینه‌های توزیع و افزایش دسترسی مصرف‌کنندگان، می‌تواند به عرضه اقتصادی‌تر کالاهای مورد نیاز خانوار کمک کند.

شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای سرزمین خرید، با نام تجاری دیلی‌مارکت، از زمان آغاز فعالیت در اواخر سال ۱۳۹۸، مسیر توسعه شبکه فروشگاهی خود را دنبال کرده و اکنون با عبور از مرز ۱۵۰۰ شعبه، به یکی از شبکه‌های گسترده خرده‌فروشی کشور تبدیل شده است. این دستاورد، فراتر از افزایش تعداد فروشگاه‌ها، بیانگر شکل‌گیری زیرساختی گسترده برای تأمین، توزیع و عرضه کالا در مقیاس ملی است.

اقتصاد مقیاس؛ مزیت گسترش شبکه فروش دیلی‌مارکت

در صنعت خرده‌فروشی، افزایش تعداد شعب زمانی به مزیت رقابتی تبدیل می‌شود که با ارتقای بهره‌وری، مدیریت یکپارچه عملیات و کنترل هزینه‌ها همراه باشد. در چنین شرایطی، افزایش حجم سفارش‌ها می‌تواند قدرت چانه‌زنی فروشگاه در تعامل با تولیدکنندگان را تقویت کند و امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تأمین کالا را فراهم سازد.

همچنین، توزیع متمرکز و برنامه‌ریزی‌شده، مدیریت موجودی و کاهش هزینه‌های انبارداری و حمل‌ونقل می‌تواند هزینه تمام‌شده را کاهش دهد. با انتقال این مزیت‌ها به قیمت نهایی، مصرف‌کننده نیز از منافع توسعه مقیاس بهره‌مند می‌شود.

از توسعه شعب تا تقویت قدرت خرید خانوار

در شرایطی که مدیریت هزینه‌های خرید روزمره به یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌ها تبدیل شده است، دسترسی به کالاهای پرمصرف با قیمت مناسب، نقشی تعیین‌کننده در انتخاب محل خرید دارد. مدل فروشگاه‌های تخفیفی با تمرکز بر قیمت رقابتی و عرضه مستمر کالاهای مورد نیاز خانوار می‌تواند بخشی از پاسخ صنعت خرده‌فروشی به این نیاز باشد.

دیلی‌مارکت نیز مأموریت خود را بر افزایش قدرت خرید خانواده ایرانی متمرکز کرده است. توسعه شبکه شعب در کنار مدیریت زنجیره تأمین، بهینه‌سازی فرایندهای عملیاتی و تلاش برای حذف هزینه‌های غیرضروری، در راستای فراهم‌کردن امکان خرید اقتصادی‌تر برای مشتریان دنبال می‌شود.

۱۵۰۰ شعبه دیلی‌مارکت؛ گسترش دسترسی و فرصت‌های شغلی

گسترش شبکه فروشگاهی، علاوه بر افزایش دسترسی مشتریان به کالاهای مختلف، فعالیت در بخش‌هایی مانند تأمین، حمل‌ونقل و انبارداری را نیز توسعه می‌دهد. همچنین، این شبکه می‌تواند با ایجاد همکاری‌های پایدار با تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان، فرصت عرضه محصولات و دسترسی به بازار را افزایش دهد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حدود ۷۰۰۰ نفر نیروی انسانی به‌صورت مستقیم در این مجموعه مشغول به کار هستند. اثر اقتصادی این مجموعه به اشتغال مستقیم محدود نمی‌شود و فعالیت تأمین‌کنندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و دیگر کسب‌وکارهای مرتبط را نیز در بر می‌گیرد.

توسعه فرانچایز؛ گسترش فرصت‌های مشارکت اقتصادی

دیلی‌مارکت در کنار توسعه شبکه فروشگاهی خود، از مدل فرانچایز یا اعطای نمایندگی نیز برای گسترش کسب‌وکار بهره می‌گیرد. این رویکرد می‌تواند زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به فعالیت در صنعت خرده‌فروشی را فراهم کند و مسیر توسعه شبکه را با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و کارآفرینی پیوند دهد. در مدل فرانچایز، بهره‌گیری از ساختارها و تجربه عملیاتی یک شبکه فروشگاهی می‌تواند بخشی از مسیر راه‌اندازی کسب‌وکار را برای متقاضیان هموار کند.

دیلی‌مارکت و گسترش خرده‌فروشی مدرن در ایران

در کل، توسعه دیلی‌مارکت به بیش از ۱۵۰۰ شعبه، نشان‌دهنده گسترش مقیاس فعالیت این مجموعه در صنعت خرده‌فروشی کشور است. این توسعه، با ایجاد ظرفیت‌های گسترده‌تر در تأمین، توزیع و عرضه کالا، می‌تواند زمینه بهره‌گیری بیشتر از مزایای اقتصاد مقیاس را فراهم کند. همچنین، تداوم این روند، در کنار توسعه شبکه فروشگاهی، به تقویت زیرساخت‌های خرده‌فروشی مدرن و بهبود دسترسی خانوارها به کالاهای موردنیاز منجر شود.