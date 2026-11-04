به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، حسن مروتی، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در نشست شورای مرکزی نظام دامپزشکی کشور که با حضور رئیس سازمان دامپزشکی کشور و رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور برگزار شد، موسسه رازی را یکی از ارکان اصلی دامپزشکی کشور دانست و بر ضرورت ایفای مؤثرتر مسئولیت‌های این مجموعه تأکید کرد.

وی با اشاره به پیشینه ۱۰۲ ساله موسسه رازی، تولید واکسن‌های دام، طیور و آبزیان، فرآورده‌های بیولوژیک و انجام تحقیقات دامپزشکی را از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه برشمرد و اظهار کرد: موسسه رازی حدود ۸۴ محصول مختلف تولید می‌کند و سهم قابل توجهی در تأمین واکسن‌های مورد نیاز کشور دارد.

وی با تشریح ظرفیت‌های تولیدی موسسه اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد واکسن‌های انسانی، ۸۵ درصد واکسن‌های دامی و ۳۰ درصد واکسن‌های مورد نیاز طیور کشور در موسسه رازی تولید می‌شود. همچنین این مجموعه سالانه حدود ۳.۴ میلیارد دز انواع واکسن پزشکی و دامپزشکی تولید می‌کند.

این مسئول دولتی با اشاره به ظرفیت‌های تحقیقاتی این مجموعه افزود: در حال حاضر ۴۵ واکسن جدید در بخش تحقیق و توسعه موسسه آماده ورود به مراحل بعدی کار هستند، اما یکی از موضوعات مهم، فراهم کردن زیرساخت و توان تولیدی لازم برای انتقال این محصولات از مرحله تحقیق به خط تولید است.

مروتی همچنین از برنامه‌های موسسه برای توسعه نسل‌های جدید واکسن و رونمایی از واکسن‌های آبزیان خبر داد و گفت: آزمایشگاه آبله موسسه رازی یکی از ۴ آزمایشگاه مرجع جهانی در این حوزه است و سایر آزمایشگاه‌های تخصصی موسسه نیز در زمینه تشخیص بیماری‌های دامی و ارائه خدمات به سازمان دامپزشکی فعالیت می‌کنند.

رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با تأکید بر ضرورت آمادگی موسسه رازی در برابر مخاطرات و تهدیدهای زیستی، تصریح کرد: با توجه به شرایط کشور و مخاطرات احتمالی، آینده‌پژوهی در حوزه واکسن و تقویت آمادگی مراکز تولیدی اهمیت زیادی دارد. موسسه نیز در این زمینه برنامه‌هایی را دنبال می‌کند تا بتواند در شرایط ضروری، نقش مؤثرتری در تأمین نیازهای کشور داشته باشد.

نوسازی زیرساخت‌ها و تأمین نیروی انسانی متخصص

وی در ادامه، تأمین مواد اولیه و تجهیزات، تعمیر و نوسازی دستگاه‌ها، توسعه خطوط تولید و تأمین نیروی انسانی متخصص را از مهم‌ترین چالش‌های موسسه عنوان کرد و گفت: محدودیت‌های واردات مواد اولیه و تجهیزات، مشکلات صادرات و ناهماهنگی میان هزینه‌های واقعی تولید و قیمت‌گذاری دولتی، فشار قابل توجهی بر فعالیت‌های تولیدی موسسه وارد کرده است.

مروتی همچنین با اشاره به ضرورت نوسازی زیرساخت‌های تولیدی موسسه اظهار کرد: با وجود قدمت و ظرفیت‌های علمی و فنی رازی، بخشی از ساختمان‌ها و تجهیزات مجموعه نیازمند بازسازی و به‌روزرسانی هستند. تجهیزات جدیدی به ارزش حدود ۳۶ میلیون یورو نیز برای توسعه زیرساخت‌های تولیدی تهیه شده که نصب و راه‌اندازی آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت استانداردهای بین‌المللی تولید، دریافت گواهی GMP را از الزامات توسعه صادرات محصولات موسسه دانست و افزود: با شرایط فعلی و پراکندگی برخی مراحل تولید و بسته‌بندی، دستیابی به این استانداردها با محدودیت‌هایی مواجه است و نوسازی خطوط تولید می‌تواند این مسیر را تسهیل کند.

توسعه صادرات و حمایت از تولیدات داخلی

رئیس موسسه رازی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه صادرات و حمایت از تولیدات داخلی را از ضرورت‌های تقویت صنعت واکسن کشور دانست و گفت: معرفی بهتر محصولات داخلی به دامداران، دامپزشکان و فعالان صنعت و همچنین رفع موانع صادراتی می‌تواند به افزایش استقبال از تولیدات موسسه و رونق فعالیت‌های آن کمک کند.

وی با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در صنعت واکسن‌سازی تأکید کرد: موسسه رازی رقیب بخش خصوصی نیست، بلکه باید نقش پشتیبان و هدایتگر این بخش را بر عهده داشته باشد. این مجموعه با برخورداری از ظرفیت‌های تحقیقاتی، اعضای هیئت علمی و توان تولید بذر واکسن، آمادگی دارد دانش فنی و فناوری‌های مورد نیاز را به بخش خصوصی منتقل کند تا ظرفیت تولید واکسن در کشور افزایش یابد.

مروتی افزود: موسسه رازی باید علاوه بر توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و تولیدی خود، در جایگاه یک پشتوانه علمی و فنی برای تولیدکنندگان بخش خصوصی قرار گیرد و با تقویت توان تحقیق و توسعه و انتقال فناوری، زمینه گسترش صنعت واکسن‌سازی کشور را فراهم کند.

مروتی همچنین بر ضرورت تقویت نقش حاکمیتی موسسه در حوزه تضمین کیفیت تأکید کرد و گفت: لازم است در کنار معاونت تضمین کیفیت موسسه که محصولات رازی را ارزیابی می‌کند، ظرفیت مستقلی برای بررسی و ارزیابی واکسن‌های وارداتی و نظارت بر کیفیت محصولات مورد استفاده در کشور نیز شکل بگیرد.