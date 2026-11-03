به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ نشست هم‌اندیشی صنعت نهاده‌های دام، طیور و آبزیان برگزار شد. حجت‌اله ذبیحی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی ایران، ضمن ارزیابی عملکرد صادراتی این حوزه، از دستیابی به رقم ۴۸ میلیون دلار صادرات در سال جاری خبر داد.

وی با اعلام موفقیت‌های اخیر این صنعت، اظهار کرد: امسال موفق شدیم ۴۸ میلیون دلار صادرات داروهای دامپزشکی داشته باشیم. در جریان نمایشگاه نهاده‌های دام، طیور و آبزیان و صنایع وابسته نیز قراردادهای اجرایی به ارزش ۲۰ میلیون دلار منعقد شد که بخش قابل توجهی از آن‌ها منجر به پیش‌پرداخت و تضمین جریان نقدینگی شده است.

وی با تحلیل بازار، بر دو مزیت استراتژیک محصولات ایرانی تأکید کرد:

۱. رقابت‌پذیری قیمتی: قیمت داروهای دامپزشکی ایران حدود ۵۰ درصد ارزان‌تر از میانگین جهانی است.

۲. کیفیت استاندارد: کیفیت بالای محصولات شرکت‌های پیشرو داخلی، جایگاه برندهای ایرانی را در بازارهای جهانی تثبیت کرده است.

وی افزود: در حال حاضر محصولات ایران به بیش از ۱۶ کشور صادر می‌شود. پس از تغییرات ژئوپلیتیک و محدودیت‌های حمل و نقل در مسیر اوکراین، بازار روسیه به یکی از اصلی‌ترین بازارهای هدف تبدیل شده است. همچنین کشورهای عمان، افغانستان، عراق، ازبکستان، آذربایجان، تاجیکستان و روسیه از جمله مقاصد اصلی صادرات ما هستند.

حمایت از نوآوری؛ نقش صندوق زیست‌پروری در تأمین نقدینگی

رئیس سندیکا در بخش دیگری از سخنان خود به نقش زیرساختی «صندوق زیست‌پروری» در حمایت از بخش تحقیق و توسعه (R&D) اشاره و تصریح کرد: این صندوق با مشارکت بخش خصوصی و تحت نظارت معاونت علمی، وظیفه حمایت از محققان و شرکت‌های دانش‌بنیان را بر عهده دارد. این مجموعه از طریق ارائه وام‌های کم‌بهره و مشارکت در پروژه‌های تحقیقاتی، شکاف میان علم و تولید را پر می‌کند.

وی همچنین از تسهیلات گمرکی جدید خبر داد و گفت: با امضای تفاهم‌نامه با گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند به جای پرداخت وجه نقد برای هزینه‌های گمرکی، از ضمانت‌نامه‌های صادر شده توسط صندوق زیست‌پروری استفاده کنند که این امر گره بزرگی را در زمینه مدیریت نقدینگی واحدهای تولیدی باز کرده است.