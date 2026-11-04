حسین ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان این عملیات بازرسی روز گذشته ماموران انتظامی و تعزیرات موفق شدند یک دستگاه خودروی نیسان مجهز به کابین باربری را که در حمل چوب‌های غیرمجاز تاغ مورد استفاده قرار می‌گرفت، توقیف کنند.

افزود: در بازرسی از این خودرو و منطقه، ۸ دستگاه ادوات برش غیرمجاز به همراه ۳۴۵ کیلوگرم چوب تاغ کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به دستگیری چهار متهم در این رابطه تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری و تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام مقتضی به اداره تعزیرات حکومتی کوهپایه معرفی شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان بر تداوم گشت‌های مشترک و برخورد بدون اغماض با سودجویان و تخریب‌گران منابع طبیعی و تاغزارهای استان تأکید کرد.