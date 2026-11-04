به گزارش خبرنگار مهر، امیر دهقان، دبیر پنجمین جشنواره رسانه‌ای‌ـ‌پژوهشی «تبریزما»، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: در این دوره ۴۵۹ اثر از سوی پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی اولیه، ۱۵۰ اثر برای حضور در مرحله نهایی داوری انتخاب شدند.

وی درباره ترکیب آثار راه‌یافته به مرحله نهایی گفت: از این تعداد، ۲۶ اثر در بخش مقالات علمی‌ـ‌پژوهشی، ۵۹ اثر در بخش آثار مکتوب رسانه‌ای و ۶۵ اثر در بخش عکس و چندرسانه‌ای قرار دارند.

دبیر پنجمین جشنواره «تبریزما» با اشاره به روند ارزیابی آثار بیان کرد: داوری آثار با حضور داوران بومی و غیربومی انجام شد و هیئت داوران در هر بخش به‌صورت مستقل و طی دو مرحله، آثار رسیده را بررسی و برگزیدگان نهایی را انتخاب کردند.

دهقان زمان برگزاری آیین اختتامیه را چهارشنبه ۲۰ آبان اعلام کرد و افزود: این مراسم از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن بعثت دانشگاه هنر اسلامی تبریز، واقع در انتهای خیابان شریعتی، برگزار می‌شود و طی آن برگزیدگان پنجمین دوره جشنواره معرفی خواهند شد.