به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاظمی قمی سفیر پیشین ایران در عراق و افغانستان ،در نشست علمی تبیین استقلال ملی در سیره حکمرانی امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، در رابطه با مفهوم استقلال، آزادی از دیدگاه رهبر شهید و ارتباط آن با آنچه در عراق در سال ۲۰۰۳ رخ داد، اظهارکرد: سال ۲۰۰۳ امریکایی ها عراق را اشغال کردند بدون اینکه اقدام قانونمندی در شورای امنیت سازمان ملل روند داشته باشند.



وی یادآور شد: ۲۱ روز بیشتر طول نکشید که حزب بعث سقوط کرد، این پیروزی از پوسیدگی این نظام بود. در ۲۰۰۳ با عراقی مواجه شدیم که برای ملت ما و ملت های منطقه تهدید بود و آمدن امریکایی‌ها در عراق برای شکل دهی خاورمیانه جدید بود.



کاظمی‌قمی ادامه داد: مساله دیگر نگاه حکام کشورهای منطقه بود. کشورهایی که تا دیروز به صدام در جنگ هشت ساله کمک میکردند یک مساله بودند. از سوی دیگر ما با بازماندگان حزب بعث در عراق و گروه های ضد انقلاب مواجه بودیم. تشخیص رهبر شهید این بود که طرح امریکا نباید در عراق تثبیت شود.



سفیر اسبق ایران در عراق و افغانستان، افزود: عراق گام اولی برای شکل دهی خاورمیانه جدید در چارچوب نظم نوین دکترین بوش پدر محسوب می‌شد و خاورمیانه جایگاه مهمی در این نظام جدید داشت که امریکایی‌ ها آن را تعریف کرده بودند. راهبرد کلان امام شهید این بود طرح امریکا نباید موفق شود و فرماندهی میدان به حاج قاسم سلیمانی داده شد.



وی تصریح کرد: ایران به دنبال حاکم کردن اراده خود بر بغداد نبود بلکه به دنبال این بود که منافع عراق را با ایران گره بزند و راز موفقیت ما همین امر است، لذا باید به مردم عراق در شکل دهی یک نظام سیاسی برآمده از اراده جمهور کمک می‌کردیم و جامعه را به سمت جامعه شناختی نسبت به دشمن و دوست پیش می‌بردیم.



کاظمی‌مقدم در ادامه بیان کرد: آن زمان علیرغم داشتن علقه های فرهنگی با عراق، یک فرهنگ بی اعتمادی نسبت به ایران در اذهان مردم عراق شکل داده بودند. آمریکایی ها در عراق چهار اقدام بزرگ را انجام دادند، نظام سیاسی را روی کار آوردند تا حضور نظامی را دائمی و ساختار دفاعی و امنیتی را امریکایی و روابط خارجی عراق را مدیریت کنند. در چنین فضایی دنیا نسبت به آنچه امریکا انجام داده بود در سکوت بود.



این دیپلمات سابق ادامه داد: آمریکایی ها قبل از اینکه عراق را اشغال کنند قانون اساسی را با کمک حقوقدانان عراقی نوشته بودند. ۳۰۰۰ مستشار که ۹۰ نفر از آنها حقوقی بودند را انتخاب کردند تا به آنها در درون دستگاه ها و وزارتخانه‌ها کمک کنند.



وی افزود: ما در یک همسویی هم‌نوا با مراجع دینی و در راس آن آیت الله سیستانی به گونه‌ای در سپهر سیاسی عراق عمل کردیم که نقش مرجعیت به عنوان گروه مرجع در فضای سیاسی، تجلی کند. در بزنگاه حساسی که شرایط سخت می‌شد شهید حاج قاسم سلیمانی از تهران به نجف می‌رفت و پیام را می‌گرفت و در بغداد کار را دنبال می‌کرد. ما به دنبال این رفتیم که همه جامعه عراق در این نظام سیاسی سهیم شوند. در خیابان‌های بغداد به دنبال کسانی بودیم که اعتراض داشتند و می‌گفتند چطور در شرایطی که آمریکایی‌ها اینجا را اشغال کردند شما دنبال نظام سیاسی مستقل هستید؟ بحث های عمیق با شخصیت های بزرگ داشتیم.



کاظمی قمی در ادامه بیان کرد : گام دیگر این بود که جامعه را برای مقاومت در برابر اشغالگر آماده کنیم. همزمان که این کار را می‌کردیم باب همکاری ها را باید با دولت جدید شروع و باز می‌کردیم. نظام سیاسی عراق باید بر پایه نظام مردمی شکل می‌گرفت. حمایت از نظام سیاسی یعنی انتقاد از سلطه گری و جمهوری اسلامی ایران مقابل حرکت های تجزیه طلبانه‌ای که با عنوان استقلال طلبی ایجاد می‌شد، ایستاد.