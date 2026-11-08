به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فوقالعاده شورای سردبیری خبرگزاری با یک سؤال نگرانکننده آغاز شد: چطور میتوان کاری کرد که مردم خبرهای ما را کامل بخوانند؟ سؤالی که ظاهراً برای اولین بار در تاریخ خبرگزاری مطرح میشد.
سردبیر: جلسه رسمی است؛ ساکت!
دبیر حوادث: این جمله مال یک جای دیگه نبود؟
سردبیر: نه؛ مال خود خود همینجاست. خب پیشنهاداتتون رو بگید.
دبیر اجتماعی: درباره؟
سردبیر: افزایش اقبال مخاطبان به خبرگزاری!
دبیر اقتصادی: چه حوصلهای داری آقا؟ الان هر کاری هم کنیم، کسی خبر نمیخونه. همه تیتر رو میبینند، میرن تو کامنتها به یکی فحش میدن.
سردبیر: پس ما چرا خبر منتشر میکنیم؟
دبیر فرهنگی: برای اینکه کار فرهنگی کرده باشیم.
سردبیر: یعنی برای شما مهم نیست مطالبتون خونده بشه یا نه؟
همه یکصدا: نه!
سردبیر: پس برای کی مینویسید؟
دبیر سیاسی: برای ثبت در تاریخ و مطالعه آیندگان.
سردبیر: یعنی به نظرتون آیندگان میخونند؟
دبیر علم و فناوری: معلومه که نه! مگه هوش مصنوعی خلاصه کنه بهشون بده.
سردبیر: حالا اگه بخوایم یکی مطالب خبرگزاری رو بخونه باید به نظرتون چکار کنیم؟
دبیر سیاسی: خبرگزاری رو تعطیل کنیم سایت دانلود فیلم و سریال بیاریم بالا.
دبیر اقتصادی: اون که کانالهای تلگرام هست، کسی سراغ سایت نمیره.
دبیر اجتماعی: اونجا برای یک کانال باید ده تا کانال عضو بشن، خیلیا دوست ندارن.
دبیر اقتصادی: به جاش با کیفیت بالا میبینن.
سردبیر: میخواید این بحث فاخرتون رو جمع کنید؟ اینجا خانواده نشسته.
دبیر سیاسی: خب پس جوک و سرگرمی بزنیم.
سردبیر: شما تا اطلاع ثانوی پیشنهاد نده.
دبیر فرهنگی: این یکی رو خیلی هم بد نگفتا.
سردبیر: یعنی شما هم باهاش موافقی؟
دبیر فرهنگی: یعنی طناز بیاریم.
دبیر اقتصادی: مگه سینماست؟
دبیر فرهنگی: اون طناز که نه! این طناز.
دبیر اجتماعی: مگه طناز یکی بیشتره؟
دبیر فرهنگی: بابا طناز منظورم طنزنویسه.
سردبیر: خب کدوم بخش بذاریمش؟
دبیر اقتصادی: بخشی که مخاطب کمتری داره.
دبیر اجتماعی: منظورت سرویس علم و فناوریه؟
دبیر علم و فناوری: آقا چرا تشویش اذهان عمومی میکنید؟ من به مردم امید میدم.
دبیر اقتصادی: تو خیلی عمیق امید میدی. یکی باید کنارت باشه سطح امیدش کمتر باشه تا مردم غرق نشن.
دبیر فرهنگی: دقیقا! طنز هم کارش همینه.
دبیر علم و فناوری: خب این بیاد خبرهای خودم میره تو حاشیه.
دبیر سیاسی: نگران نباش. الان حاشیهها بیشتر از اصل دیده میشه.
سردبیر: منم موافقم. حالا کی رو بیاریم؟
دبیر اجتماعی: مگه قرار نبود طناز رو بیاریم.
سردبیر: منظورم اینه کدوم طناز؟
دبیر اجتماعی: مگه یک طناز بیشتر داریم؟
سردبیر: ای آقا! طناز یعنی طنزنویس! شما پس کجایی؟
دبیر اجتماعی: آقا من فکر کردم اون رو قراره بیاریم! توئیتش هم زدم.
دبیر اقتصادی: این رو ولش کنید! من میگم یکی رو بیاریم که حق التحریرش کم باشه.
دبیر فرهنگی: آدم کمتجربه به دردمون نمیخوره.
دبیر سیاسی: آدم با تجربه هم یا ممنوعالکاره یا خودش فهمیده تو این راه خبری نیست رفته دنبال بیزینس.
سردبیر: پس بریم سراغ همون کمتجربه؛ ولی باانگیزه.
دبیر فرهنگی: بسپاریدش به من.
سردبیر: باشه. فقط حواست باشه طنزنویسی بیاری که مخاطب جذب کنه.
دبیر سیاسی: و چیزی ننویسه که دردسر درست بشه.
دبیر اقتصادی: و حقالتحریر زیادی نخواد.
دبیر فرهنگی: میخواید اصلا نیاد؟
سردبیر: فعلاً که نیومده. همین صورتجلسه رو منتشر کنید تا ببینیم کسی میخونه یا نه.
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