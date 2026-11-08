به گزارش خبرنگار مهر، جلسه فوق‌العاده شورای سردبیری خبرگزاری با یک سؤال نگران‌کننده آغاز شد: چطور می‌توان کاری کرد که مردم خبرهای ما را کامل بخوانند؟ سؤالی که ظاهراً برای اولین بار در تاریخ خبرگزاری مطرح می‌شد.

سردبیر: جلسه رسمی است؛ ساکت!

دبیر حوادث: این جمله مال یک جای دیگه نبود؟

سردبیر: نه؛ مال خود خود همین‌جاست. خب پیشنهاداتتون رو بگید.

دبیر اجتماعی: درباره‌؟

سردبیر: افزایش اقبال مخاطبان به خبرگزاری!

دبیر اقتصادی: چه حوصله‌ای داری آقا؟ الان هر کاری هم کنیم، کسی خبر نمی‌خونه. همه تیتر رو می‌بینند، می‌رن تو کامنت‌ها به یکی فحش میدن.

سردبیر: پس ما چرا خبر منتشر می‌کنیم؟

دبیر فرهنگی: برای اینکه کار فرهنگی کرده‌ باشیم.

سردبیر: یعنی برای شما مهم نیست مطالبتون خونده بشه یا نه؟

همه یکصدا: نه!

سردبیر: پس برای کی می‌نویسید؟

دبیر سیاسی: برای ثبت در تاریخ و مطالعه آیندگان.

سردبیر: یعنی به نظرتون آیندگان می‌خونند؟

دبیر علم و فناوری: معلومه که نه! مگه هوش مصنوعی خلاصه کنه بهشون بده.

سردبیر: حالا اگه بخوایم یکی مطالب خبرگزاری رو بخونه باید به نظرتون چکار کنیم؟

دبیر سیاسی: خبرگزاری رو تعطیل کنیم سایت دانلود فیلم و سریال بیاریم بالا.

دبیر اقتصادی: اون که کانال‌های تلگرام هست، کسی سراغ سایت نمی‌ره.

دبیر اجتماعی: اونجا برای یک کانال باید ده تا کانال عضو بشن، خیلیا دوست ندارن.

دبیر اقتصادی: به جاش با کیفیت بالا می‌بینن.

سردبیر: می‌خواید این بحث فاخرتون رو جمع کنید؟ اینجا خانواده نشسته.

دبیر سیاسی: خب پس جوک و سرگرمی بزنیم.

سردبیر: شما تا اطلاع ثانوی پیشنهاد نده.

دبیر فرهنگی: این یکی رو خیلی هم بد نگفتا.

سردبیر: یعنی شما هم باهاش موافقی؟

دبیر فرهنگی: یعنی طناز بیاریم.

دبیر اقتصادی: مگه سینماست؟

دبیر فرهنگی: اون طناز که نه! این طناز.

دبیر اجتماعی: مگه طناز یکی بیشتره؟

دبیر فرهنگی: بابا طناز منظورم طنزنویسه.

سردبیر: خب کدوم بخش بذاریمش؟

دبیر اقتصادی: بخشی که مخاطب کمتری داره.

دبیر اجتماعی: منظورت سرویس علم و فناوریه؟

دبیر علم و فناوری: آقا چرا تشویش اذهان عمومی می‌کنید؟ من به مردم امید می‌دم.

دبیر اقتصادی: تو خیلی عمیق امید می‌دی. یکی باید کنارت باشه سطح امیدش کمتر باشه تا مردم غرق نشن.

دبیر فرهنگی: دقیقا! طنز هم کارش همینه.

دبیر علم و فناوری: خب این بیاد خبرهای خودم می‌ره تو حاشیه.

دبیر سیاسی: نگران نباش. الان حاشیه‌ها بیشتر از اصل دیده می‌شه.

سردبیر: منم موافقم. حالا کی رو بیاریم؟

دبیر اجتماعی: مگه قرار نبود طناز رو بیاریم.

سردبیر: منظورم اینه کدوم طناز؟

دبیر اجتماعی: مگه یک طناز بیشتر داریم؟

سردبیر: ای آقا! طناز یعنی طنزنویس! شما پس کجایی؟

دبیر اجتماعی: آقا من فکر کردم اون رو قراره بیاریم! توئیتش هم زدم.

دبیر اقتصادی: این رو ولش کنید! من می‌گم یکی رو بیاریم که حق التحریرش کم باشه.

دبیر فرهنگی: آدم کم‌تجربه به دردمون نمی‌خوره.

دبیر سیاسی: آدم با تجربه هم یا ممنوع‌الکاره یا خودش فهمیده تو این راه خبری نیست رفته دنبال بیزینس.

سردبیر: پس بریم سراغ همون کم‌تجربه؛ ولی باانگیزه.

دبیر فرهنگی: بسپاریدش به من.

سردبیر: باشه. فقط حواست باشه طنزنویسی بیاری که مخاطب جذب کنه.

دبیر سیاسی: و چیزی ننویسه که دردسر درست بشه.

دبیر اقتصادی: و حق‌التحریر زیادی نخواد.

دبیر فرهنگی: می‌خواید اصلا نیاد؟

سردبیر: فعلاً که نیومده. همین صورت‌جلسه رو منتشر کنید تا ببینیم کسی می‌خونه یا نه.