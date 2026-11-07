به گزاش خبرگزاری مهر، کتاب «عملیات احیا» در بیست فصل سراغ تجربه شرکت ماشین‌های الکتریکی جمکو رفته است؛ مجموعه‌ای که در سال ۱۳۶۹ در شهرستان جوین با هدف کاهش وابستگی کشور در حوزه تولید ماشین‌های الکتریکی تأسیس شد، اما در ادامه فعالیت خود به‌دلیل مشکلات و بی‌توجهی‌های مدیریتی تا آستانه تعطیلی پیش رفت.

محمد حکم‌آبادی در این کتاب، با تحقیق و تدوین روایت‌های مرتبط با این مجموعه صنعتی، روند شکل‌گیری، مواجهه با بحران و تلاش برای بازگشت آن به چرخه تولید را روایت کرده است. جمکو که در مقطعی با خطر توقف فعالیت روبه‌رو بود، امروز در زمینه طراحی و تولید الکتروموتورها و ژنراتورهای بزرگ صنعتی فعالیت می‌کند و توانسته است در تولید برخی محصولات، به جمع معدود تولیدکنندگان جهانی این حوزه راه پیدا کند.

در این اثر، نقش کارگران، مهندسان و متخصصان ایرانی در عبور از مشکلات و حفظ ظرفیت تولید کارخانه نیز مورد توجه قرار گرفته است. روایت تلاش برای دستیابی به دانش فنی، مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و تکیه بر توان داخلی، بخش دیگری از محتوای کتاب را تشکیل می‌دهد.

«عملیات احیا» در کنار بازخوانی تجربه یک واحد صنعتی، به چگونگی احیای ظرفیت‌های تولیدی کشور و نقش نیروی انسانی و مدیریت در عبور از بحران می‌پردازد؛ تجربه‌ای که در قالب مستندنگاری صنعتی ثبت شده است.

تقدیر در جوایز ملی کتاب

این کتاب پیش از این در چند رویداد ادبی و فرهنگی کشور مورد توجه قرار گرفته است. «عملیات احیا» در شانزدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل‌احمد در بخش مستندنگاری شایسته تقدیر شناخته شد و در سومین دوره جایزه ملی «روایت پیشرفت» نیز رتبه برگزیده بخش حکمرانی و مدیریت را به دست آورد.

همچنین این اثر در چهل‌ویکمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش مستندنگاری شایسته تقدیر شد و در چهارمین جایزه ملی کتاب سال جوانان، جایزه ویژه «ساخت ایران» را دریافت کرد. این کتاب در سی‌امین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی نیز به‌عنوان اثر برگزیده معرفی شد.

با استقبال مخاطبان از کتاب «عملیات احیا» و توجه به روایت مستند آن از تجربه احیای یک مجموعه صنعتی ایرانی، بیستمین چاپگ این کتاب در دسترس مخاطبان قرار گرفت.