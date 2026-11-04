افشین مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری رفع تصرف ۴۲۷ مترمربع اراضی ملی در مراتع فیض‌آباد شهرستان سمنان خبر داد و بیان داشت: برای متصرف به‌منظور تخریب مستحدثات و بازگرداندن زمین به وضع سابق، مهلت ۱۰ روزه تعیین شده است.

وی توضیح داد: در راستای صیانت از انفال و حفاظت از حقوق بیت‌المال، مسئول یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان سمنان به همراه مسئول نقشه‌برداری و کارشناسان یگان حفاظت و مأموران پاسگاه آبخوری، از اراضی ملی واقع در پلاک ۷۲ بخش ۶ موسوم به فیض‌آباد بازدید کردند.

مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان با اشاره به بررسی وضعیت تصرف در این محدوده یادآور شد: بر اساس حکم قضایی صادرشده، متصرف موظف است ظرف ۱۰ روز نسبت به تخریب مستحدثات و اعاده اراضی به وضع سابق اقدام کند.

مشیری تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن مفاد حکم در مهلت تعیین شده، اقدامات قانونی برای اجرای حکم قضایی و رفع تصرف از اراضی ملی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های طبیعی خاطرنشان کرد: مقابله با زمین‌خواری، جلوگیری از تعرض به اراضی ملی و صیانت از حقوق بیت‌المال از اولویت‌های مجموعه منابع طبیعی است و این اداره‌کل با همکاری دستگاه قضایی، موضوع حفاظت از سرمایه‌های طبیعی را با جدیت دنبال می‌کند.