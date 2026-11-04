به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اسحاق هرتزوگ رئیس‌ رژیم صهیونیستی، امروز چهارشنبه رایزنی‌ها برای تعیین نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه را آغاز می‌کند. این اقدام پس از انتخابات پارلمانی صورت می‌گیرد که شکاف و اختلافی عمیق در میان افکار عمومی رژیم صهیونیستی را نشان داد و نه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر مستعفی و نه رقیب اصلی او یعنی گادی آیزنکوت، نتوانستند اکثریتی قابل اتکا در پارلمان به دست آورند.

بر اساس این گزارش، تصمیم‌گیری درباره اینکه چه کسی فرصت تلاش برای تشکیل دولت را دریافت کند، بر عهده هرتزوگ است. این روند ممکن است چند هفته یا حتی چند ماه طول بکشد و در نهایت نیز با شکست مواجه شود و به برگزاری انتخابات جدید بینجامد.

مواضع هرتزوگ گمانه‌زنی‌هایی را ایجاد کرده، مبنی بر اینکه او ممکن است نظر رهبران احزاب را درباره تشکیل کابینه وحدت جویا شود؛ اقدامی با هدف دستیابی به ثبات در سرزمین‌های اشغالی پس از سال‌ها جنگ و سیاست‌های افراطی کابینه نتانیاهوکه باعث ایجاد دو قطبی شدید در جامعه صهیونیستی شده، تحقق آن بسیار بعید به نظر می‌رسد.

دفتر هرتزوگ اعلام کرد که او ابتدا با احزاب کوچک‌تر دیدار خواهد کرد و سپس شامگاه پنجشنبه با دو حزب بزرگ‌تر، یعنی حزب راست‌گرای «لیکود» به رهبری نتانیاهو و حزب «یاشار» به رهبری آیزنکوت رئیس پیشین ستاد کل ارتش، دیدار می‌کند.

هیچ‌یک از این دو حزب نتوانست اکثریت لازم پارلمان برای تشکیل دولت، یعنی ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست، را به دست آورد. ائتلاف نتانیاهو با کسب ۵۳ کرسی در موقعیت بهتری قرار گرفت، در حالی که ائتلاف آیزنکوت ۴۸ کرسی به دست آورد.