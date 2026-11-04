به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، موتور گازی یک سرمایه‌گذاری سنگین است، و روغنی که در آن ریخته می‌شود هم محافظ آن است. اگر روغن خریداری‌شده از نظر گرید، خاکستر یا کیفیت با آنچه در دیتاشیت آمده متفاوت باشد، هزینه‌ای که پرداخته‌اید ممکن است در قالب رسوب روی پیستون، سایش سوپاپ یا توقف نیروگاه به شما برگردد.

من نمی‌خواهم شما را بترسانم؛ می‌خواهم کمکتان کنم به‌جای نگرانی مبهم، چند کار مشخص انجام دهید. هیچ‌کدام از این کارها تضمین صددرصدی نیست، اما با هم احتمال خرید کالای نامعتبر را به شدت کم می‌کنند.

«اصل» یعنی چه؟

وقتی می‌گوییم روغن «اصل» است، سه چیز ممکن است منظور باشد و هر سه مهمند:

محصول واقعاً از کارخانه معتبر آمده باشد: نه محصول دستکاری‌شده یا بشکه‌ای که محتوایش عوض شده.

محصول درست باشد: گاهی بشکه اصل است، ولی نسخه یا گرید آن با آنچه سفارش داده‌اید (مثلاً Low Ash به‌جای Medium Ash) فرق دارد.

محصول سالم مانده باشد: بشکه اصل اگر مدتی زیر باران یا در رطوبت بماند، ممکن است کیفیتش را از دست بدهد.

پس بررسی اصالت یعنی بررسی هر سه لایه: منشأ، نسخه و شرایط نگهداری.

۵ نشانه قبل از خرید

بعضی نشانه‌ها در همان تماس اول نشان می‌دهند که باید دقیق‌تر بررسی کنید:

قیمت بسیار پایین‌تر از بازار بدون توضیح منطقی. هر قیمت پایینی مشکوک نیست، اما از تأمین‌کننده بپرسید چرا.

تمایل نداشتن به ارائه مدارک. تأمین‌کننده‌ای که مدارک را با بهانه معوق می‌کند، جای نگرانی دارد.

پاسخ مبهم درباره مسیر تأمین. «وارداتی است» بدون جزئیات، نشانه خوبی نیست.

عدم تمایل به فاکتور رسمی.

تضمین‌های بی‌نشان مثل «صد درصد اصل» بدون هیچ مدرکی.

وجود یک مورد لزوماً نشانه تقلب نیست؛ اما وجود چند مورد با هم، یعنی بهتر است پیش از پرداخت بیشتر تحقیق کنید.

TDS و CoA؛ دو مدرک متفاوت

بیشتر خریداران این دو مدرک را با هم اشتباه می‌گیرند. تفاوتشان را به‌سادگی می‌توان در یک جدول دید:

مدرک چه چیزی را نشان می‌دهد به چه دردی می‌خورد TDS — دیتاشیت مشخصات فنی تیپیک محصول: گرید، ویسکوزیته، TBN، خاکستر سولفاته مطابقت محصول با دفترچه موتور CoA — برگه آنالیز نتیجه آزمایش همان دسته تولید (Batch) اطمینان از اینکه محموله با مشخصات اعلام‌شده مطابقت دارد MSDS — برگه ایمنی خطرات و نکات ایمنی محصول ایمنی انبار و نگهداری فاکتور رسمی سابقه خرید و فروشنده پیگیری مشکلات بعدی و حسابداری

کلید استفاده از این مدارک، تطبیق آن‌ها با هم و با خود بشکه است. CoA باید کد دسته تولیدی را نشان دهد که روی بشکه هم نوشته شده. اگر این کدها با هم نمی‌خوانند، قبل از پذیرش محموله مشکل را حل کنید. همچنین نام محصول در TDS باید با نام روی بشکه و سفارش شما مطابقت داشته باشد.

بررسی فیزیکی بشکه هنگام تحویل

هر بشکه را وقتی تحویل می‌گیرید با چند سؤال ببینید:

آیا پلمپ درب سالم است و باز نشده؟

آیا برچسب‌ها یکدست‌اند، واضح چاپ شده‌اند و به همان نام محصول اشاره می‌کنند؟

آیا کد دسته تولید روی بشکه خواناست و با مدارک می‌خواند؟

آیا بشکه زنگ‌زده، ضربه‌خورده یا نشتی دارد؟

آیا بشکه‌های یک محموله شبیه هم هستند یا اختلاف مشکوک دارند؟

هیچ‌کدام از این موارد به‌تنهایی اثبات اصالت نیست، چون برچسب و بشکه هم قابل تقلیدند. اما وقتی چند مورد با هم اشکال داشته باشند، نشانه خوبی برای توقف و سؤال پرسیدن است.

وقتی شک دارید: نمونه را آنالیز کنید

اگر با وجود مدارک همچنان تردید دارید، نمونه‌ای از محموله را به یک آزمایشگاه مستقل بفرستید و نتیجه را با مشخصات TDS محصول مقایسه کنید. مواردی مثل ویسکوزیته، TBN و خاکستر سولفاته را می‌توان مقایسه کرد. از همان ابتدا یک نمونه مهروموم‌شده را برای مراجعه بعدی نگه دارید. این نمونه، اگر بعداً مشکلی پیش آمد، مرجع شما است.

آزمایش دقیق و تفسیر نتیجه با آزمایشگاه و کارشناس فنی است، نه ما. اما حداقل داشتن یک نمونه مرجع و نتیجه مستقل، قدمی کم‌هزینه برای طمأنینه است.

زنجیره تأمین و نگهداری

مسیر روغن از کارخانه تا انبار شما هم مهم است. هرچه زنجیره کوتاه‌تر و شفاف‌تر باشد، احتمال دستکاری و آسیب کمتر است. از تأمین‌کننده بپرسید محصول را از چه مسیری تهیه می‌کند، کالا در چه انباری نگهداری می‌شود و چه مدارکی همراه محموله است.

مجموعه‌هایی مانند روانکاران صدرا که محصولات را با CoA و فاکتور رسمی عرضه می‌کنند، این نوع شفافیت را دنبال می‌کنند. اما از هر تأمین‌کننده‌ای که بخرید کنید، همین مدارک را بخواهید و با محموله تطبیق دهید؛ این قاعده برای همه است.

نگهداری هم مهم است: بشکه‌ها را سرپوشیده، دور از رطوبت، گرد و نوسان شدید دما نگه دارید. روغن اصلی که مدتی بیرون مانده، باز هم ممکن است از نظر کیفیت مشکل پیدا کند.

اگر بعداً شک کردید؟

اگر بعد از استفاده متوجه شدید محموله مشکوک است یا نتیجه آنالیز نگران‌کننده بود، چند کار مشخص انجام دهید: مصرف از آن دسته تولید را متوقف کنید؛ نمونه‌های مهروموم‌شده را نگه دارید؛ عکس و مدارک را مستند کنید؛ با تأمین‌کننده به‌صورت کتبی تماس بگیرید؛ و نمونه را برای آنالیز مستقل بفرستید. موتور را هم با نمونه‌گیری زودهنگام تحت نظارت بگیرید تا اگر روند غیرعادی بود، سریع متوجه شوید.

چک‌لیست ۱۰ موردی

گرید، نسخه و سطح خاکستر مورد نیاز را از دفترچه موتور بگیرید.

نام دقیق محصول را هنگام استعلام بگویید.

مسیر تأمین را بپرسید.

TDS، CoA، MSDS و فاکتور را قبل از پرداخت بخواهید.

کد دسته تولید روی بشکه را با CoA تطبیق دهید.

پلمپ، برچسب و ظاهر بشکه را هنگام تحویل ببینید.

از هر دسته تولید یک نمونه مهروموم‌شده نگه دارید.

اگر شک دارید، نمونه را به آزمایشگاه مستقل بفرستید.

بشکه‌ها را سرپوشیده و خشک نگه دارید.

بعد از هر تغییر تأمین‌کننده یا برند، روند آنالیز را زودتر دنبال کنید.

برای برنامه آنالیز منظم، راهنمای فاصله تعویض روغن موتورهای گازسوز صنعتی مفید است.

جمع‌بندی

اصالت روغن گازسوز نه یک نشانه مشخص، بلکه مجموعه‌ای از نشانه‌ها است: مسیر تأمین شفاف، مدارک کامل و هم‌خوان، بشکه سالم، نگهداری درست و در صورت شک، آنالیز مستقل. با این رویکرد، موتور شما با روغنی کار می‌کند که واقعاً مناسب آن است و هزینه‌ای که می‌پردازید هدر نمی‌رود.

سوالات متداول

۱. آیا با نگاه به بشکه می‌شود روغن اصل را شناخت؟ به‌تنهایی نه. بشکه و برچسب هم قابل تقلیدند. باید مدارک، کد دسته تولید و مسیر تأمین را هم‌زمان بررسی کنید.

۲. تفاوت TDS و CoA چیست؟ TDS مشخصات تیپیک محصول است و CoA نتیجه آزمایش یک دسته تولید مشخص. دو مدرک مکمل هم هستند.

۳. آیا آنالیز مستقل نمونه هزینه‌بر است؟ هزینه آن نسبت به هزینه تعمیر یک موتور گازی ناچیز است. بهتر است از محموله‌های بزرگ یا با شک جدی شروع کنید.

۴. اگر CoA با کد روی بشکه نخواند، چه کنم؟ محموله را قبول نکنید یا تا رفع مشکل به موتور نریزید، و با تأمین‌کننده کتبی پیگیری کنید.

۵. روغن اصل هم می‌تواند خراب شود؟ بله. رطوبت، گرد و دمای نامناسب نگهداری در انبار می‌تواند کیفیت روغن را حتی اگر اصل باشد کاهش دهد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.