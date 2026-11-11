به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله اسکندری صبح چهارشنبه در رویداد حماسه نگار در شهرستان گناوه ضمن تسلیت ایام فاطمیه و درود بر ارواح شهدا و امام راحل، اظهار کرد : امسال استان بوشهر شاهد بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی خود یعنی سومین کنگره ملی امیران، سرداران و دو هزار شهید استان بوشهر خواهد بود که با همت سپاه استان برگزار می‌شود و در همین راستا یادواره ۲۳۵ شهید شهرستان گناوه نیز نهم دی‌ماه، روز بصیرت و پیوند امت با ولایت، در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تشکیل ستاد یادواره تصریح کرد: هدف از برگزاری این مراسم صرفاً برگزاری یک مراسم نیست، بلکه به دنبال اثرگذاری اجتماعی و ماندگاری این رویداد بزرگ فرهنگی در سطح شهرستان هستند و دبیرخانه‌ای که کار خود را چندین ماه پیش آغاز کرده، یک دبیرخانه موقت نیست بلکه دائمی است و بستری برای استمرار فعالیت‌های فرهنگی و تقویت برنامه‌هایی خواهد بود که در آن یاد شهدا زنده می‌شود.

سرهنگ اسکندری از بهره‌گیری از مشارکت نخبگان، هنرمندان و بزرگان برای غنای علمی این ستاد خبر داد و گفت: استفاده از توان جامعه هنری، ظرفیت اجتماعی و تاریخ‌نگاری شهرستان که شاید برای نخستین بار در حال اتفاق افتادن است، از برنامه‌های آن‌هاست.

فرمانده سپاه گناوه همچنین از تدوین تاریخ حماسی شهرستان‌های استان برای نخستین بار خبر داد و اظهار داشت: تاریخ حماسی شهرستان‌ها توسط فعالان عرصه جهاد و شهادت تهیه، تکمیل و جمع‌آوری شده و در قالب یک نوشتار در اختیار فعالان این عرصه قرار گرفته است، هرچند در جاهایی دیده شده که خود مردم از ظرفیت‌های حماسی منطقه خود اطلاعی ندارند و شهر ما نیز مستثنی نیست، اما کار اولیه انجام شده و در ادامه با حضور صاحبان اندیشه در حوزه حماسه، مقاومت و شهادت، شناسنامه کاملی از تاریخ حماسی شهرستان تدوین و گردآوری خواهد شد.

سرهنگ اسکندری با اشاره به هجمه نابرابر و ناجوانمردانه نظام سلطه و تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به کشور طی هشت ماه گذشته خاطرنشان کرد: به دست‌اندرکاران ستاد یادواره تأکید کرده‌ایم روایت فاخری از حضور، مقاومت و همکاری مردم، مسئولین و دستگاه‌ها در اداره کشور و شهرستان در این جنگ تهیه شود تا در راستای شکل‌دهی تاریخ حماسی شهرستان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های نهفته‌ای از مردم در این جنگ شکوفا شده است، افزود: شاهد حضور همه‌جانبه، حماسی و معنادار مردم در خیابان‌ها و میدان‌ها هستند که هم پشتوانه محکمی برای نیروهای مسلح و هم بستری مناسب برای مقابله با دسیسه‌های دشمنانی است که قصد داشتند کشور را از درون فرو بپاشند و ناآرامی و ناامنی داخلی ایجاد کنند.

فرمانده سپاه گناوه گقت: دشمن روی نسل جوان ما برنامه‌ریزی زیادی کرده بود، اما با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، امروز این نسل به نسل ضداستکبار تبدیل شده و این را در میدان‌ها، خیابان‌ها و تجمعات مشاهده می‌کنیم.

اسکندری افزود: امید است اقدامات انجام‌شده گام‌های مؤثری در جهت مقاوم‌سازی فرهنگی کشور و مقابله شایسته‌تر با تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمن در حوزه‌های مختلف باشد.