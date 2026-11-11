به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی‌نژاد صبح چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات آموزش و پرورش مازندران برای آمادگی مدارس در فصل سرد سال اظهار کرد: تأمین و ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز مدارس در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد و سوخت مدارس متقاضی تأمین شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت سامانه‌های گرمایشی مدارس به‌صورت مستمر مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: برای مدارسی که امکان نصب مخازن ذخیره سوخت را ندارند، نوسازی تجهیزات گرمایشی پیش‌بینی شده تا در صورت بروز محدودیت در تأمین سوخت، روند فعالیت آموزشی با اختلال مواجه نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین از اختصاص ۵۰۰ پنل خورشیدی به مدارس استان خبر داد و گفت: توسعه استفاده از انرژی‌های پاک در فضاهای آموزشی می‌تواند به تأمین بخشی از انرژی مورد نیاز مدارس و مدیریت مصرف کمک کند.

کلبادی‌نژاد با تأکید بر ضرورت حفظ جریان آموزش حضوری دانش‌آموزان تصریح کرد: فراهم کردن محیطی ایمن و برخوردار از امکانات مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان، محور اصلی برنامه‌ریزی‌های آموزش و پرورش در فصل سرماست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از ظرفیت خیران، سرمایه‌گذاران و طرح مولدسازی را از راهکارهای تسریع در توسعه زیرساخت‌های آموزشی دانست و اظهار کرد: مشارکت خیران و ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها می‌تواند در تأمین بخشی از نیازهای آموزش و پرورش و پیشبرد پروژه‌های عمرانی مؤثر باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های آموزشی و عمرانی خاطرنشان کرد: پروژه‌های نیمه‌تمام نباید برای سال‌های طولانی بلاتکلیف باقی بمانند و باید با جذب سرمایه‌گذار و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، روند تکمیل این طرح‌ها سرعت گیرد.

بیش از ۵۲۰ هزار دانش‌آموز در استان مازندران در چهار هزار کلاس درس مشغول به تحصیل هستند.