علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه استان در تولید بذر گندم اظهار کرد: ایلام قطب تولید بذر گندم کشور محسوب می‌شود و در سال جاری بیش از ۲۰ هزار تن بذر گندم در استان تولید شده که تا امروز کمتر از ۳ هزار تن از آن باقی مانده است.

وی افزود: خوشبختانه در زمینه تأمین ارقام گندم آبی و دیم هیچ کمبودی در استان وجود ندارد و کشاورزان می‌توانند بذر مورد نیاز خود را از مراکز جهاد کشاورزی تأمین کنند.

طولابی تصریح کرد: کشاورزان برای انتخاب رقم مناسب، تاریخ کاشت و شرایط متغیر جوی حتماً از توصیه‌های کارشناسان و مروجان جهاد کشاورزی استفاده کنند تا به حداکثر بهره‌وری برسند و کشاورزی موفقی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: قیمت بذر گندم با توجه به هزینه حمل و نقل، منصفانه به نظر می‌رسد و کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌های ترویجی در سطح مزرعه و مراکز جهاد کشاورزی برگزار می‌شود تا کشاورزانی که فرصت شرکت در جلسات را ندارند نیز از توصیه‌های فنی بهره‌مند شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام در پایان تأکید کرد: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی، بذر مورد نیاز خود را تأمین کنند و از مشاوره کارشناسان برای انتخاب رقم و مدیریت مزرعه استفاده نمایند تا تولید استان با خیر و برکت و فراوانی همراه باشد.