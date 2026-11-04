به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی از فعالیت سامانه بارشی در ۲۷ استان کشور طی روزهای پنجشنبه (۱۴ آبان) تا یکشنبه (۱۷ آبان) خبر داد و اعلام کرد: بر اساس این هشدار، روز پنجشنبه (۱۴ آبان) استان‌های لرستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، غرب کردستان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و هرمزگان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

در این مناطق، بارندگی، رعدوبرق، در نقاط مستعد بارش تگرگ، وزش باد شدید موقت، گاهی گردوخاک و مه پیش‌بینی شده است. همچنین در ارتفاعات و مناطق سردسیر، بارش برف دور از انتظار نیست.

این سامانه بارشی روز جمعه (۱۵ آبان) در استان‌های لرستان، اصفهان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی، همدان، زنجان، اردبیل، قزوین، البرز، تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، قم و شمال خراسان جنوبی فعالیت خواهد داشت.

همچنین روز شنبه (۱۶ آبان) استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، قم، مرکزی، همدان، اصفهان و شمال فارس تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرند.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، روز یکشنبه (۱۷ آبان) نیز استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، قم، همدان، مرکزی، اصفهان، خوزستان، لرستان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و یزد شاهد فعالیت این سامانه بارشی خواهند بود.

سازمان هواشناسی اثر مخاطره این سامانه را اختلال در ترددهای شهری و بین‌شهری، احتمال لغزندگی جاده‌ها و کندی حرکت خودروها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی به دلیل بارش برف و یخ‌زدگی، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی معابر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی در مناطق سردسیر و کوهستانی اعلام کرده است.

همچنین احتمال قطعی برق به‌ویژه در مناطق روستایی و وزش باد سرد و نسبتاً شدید از دیگر مخاطرات پیش‌بینی‌شده برای این سامانه بارشی است.

بر اساس توصیه سازمان هواشناسی، شهروندان باید از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند و در صورت ضرورت سفر، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و فاصله طولی مناسب را رعایت کنند.

همچنین مجهز بودن خودروها به وسایل زمستانی و سوخت کافی، به‌ویژه هنگام تردد در مناطق کوهستانی، ضروری است.

خودداری از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی و ورزش‌های هوایی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی، امدادی، راهداری و شهرداری‌ها برای رفع آب‌گرفتگی معابر از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی در این شرایط جوی است.

صدور هشدار نارنجی هواشناسی؛ سامانه بارشی در ۲۰ استان تشدید می‌شود

همچنین سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی دیگری از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۲۰ استان کشور طی روزهای پنجشنبه (14 ابان) تا یکشنبه (۱۷ آبان) خبر داد و نسبت به احتمال وقوع سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و اختلال در تردد جاده‌ای هشدار داد.

بر اساس این هشدار، روز پنجشنبه (۱۴ آبان) استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، ایلام، شرق لرستان، کرمانشاه و گیلان تحت تأثیر تشدید فعالیت سامانه بارشی قرار می‌گیرند.

در این مناطق بارش باران، رعدوبرق، بارش برف در نقاط مرتفع و وزش باد شدید پیش‌بینی شده است. همچنین در مناطق مستعد احتمال وقوع گردوخاک و کاهش محسوس دما وجود دارد.

این شرایط جوی روز جمعه (۱۵ آبان) در استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، شرق و جنوب لرستان، ایلام، گیلان و همچنین شمال استان‌های تهران، البرز، قزوین، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، روز شنبه (۱۶ آبان) نیز استان‌های چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان، کرمانشاه، ایلام، تهران، قزوین، البرز، آذربایجان غربی، کردستان و غرب اصفهان تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار خواهند گرفت.

همچنین روز یکشنبه (۱۷ آبان) استان‌های ایلام، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال فارس، شمال بوشهر، نیمه شرقی و نیمه شمالی خوزستان، جنوب و غرب اصفهان، کردستان، جنوب آذربایجان غربی و شمال استان‌های تهران، البرز، قزوین و زنجان شاهد فعالیت این سامانه خواهند بود.

در این روز، ارتفاعات استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و نیمه شرقی آذربایجان شرقی نیز تحت تأثیر شرایط جوی پیش‌بینی‌شده قرار می‌گیرند.

سازمان هواشناسی اثر مخاطره این سامانه را اختلال در حمل‌ونقل و تردد، جاری شدن سیلاب، بارش برف در ارتفاعات، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل و لغزندگی محورهای مواصلاتی اعلام کرده است.

همچنین کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی از دیگر مخاطرات این سامانه بارشی است.

بر اساس این هشدار، در مناطق سردسیر احتمال قطعی حامل‌های انرژی و یخ‌زدگی لوله‌های آب و تأسیسات نیز وجود دارد.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده است از سفرهای غیرضروری و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و هنگام تردد در جاده‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.

همچنین پرهیز از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر، احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و آماده‌باش نیروهای راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری و برف‌روبی در مناطق کوهستانی و برف‌گیر ضروری است.

بر اساس توصیه‌های این سازمان، شهرداری‌ها نیز باید برای پاک‌سازی کانال‌ها و آبروها آمادگی داشته باشند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید را اتخاذ کنند.

همچنین احتیاط در عبور و مرور، خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده و مدیریت بهینه مصرف انرژی، به‌ویژه برق و گاز، مورد تأکید قرار گرفته است.