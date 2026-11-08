به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، در نشست بررسی اجرای سکوی هوشمند پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی و نصب سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS)، اظهار کرد: فناوری سکوی هوشمند، ابزاری توانمند و راهبردی در مدیریت هوشمند شریان‌های جاده‌ای کشور است و تحقق آن از اهداف کلان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به شمار می‌رود.

وی افزود: عملیاتی‌سازی و نهادینه‌سازی این سکوی هوشمند، حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور را برای سال‌های متمادی بیمه خواهد کرد.

تخصیص سوخت ناوگان حمل‌ونقل به پیمایش واقعی مشروط می‌شود

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری از عزم قاطع این سازمان برای پایش دقیق پیمایش ناوگان و جلوگیری از صدور بارنامه و صورت‌وضعیت‌های صوری خبر داد و گفت: نصب سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی (GPS) بر روی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، زمینه تخصیص سوخت متناسب با اسناد حمل و میزان پیمایش واقعی ناوگان را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۵ هزار دستگاه ناوگان اتوبوسی و حدود ۵۰۰ هزار دستگاه ناوگان حمل کالا در کشور، بیان کرد: با توجه به اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده به رانندگان و مالکان ناوگان اتوبوسی برون‌شهری برای نصب سامانه موقعیت‌یاب جغرافیایی، از اول آذرماه سال جاری، صدور صورت‌وضعیت و تخصیص سوخت به این ناوگان منوط به نصب GPS و ثبت دقیق پیمایش از طریق این سامانه خواهد بود.

خضری ادامه داد: در صورت عدم تجهیز اتوبوس‌های برون‌شهری به سامانه موقعیت‌یاب، کارت معاینه فنی برای این ناوگان صادر نشده و به این ترتیب، امکان صدور صورت‌وضعیت برای ناوگان فاقد GPS وجود ندارد.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام قانونی با هدف صیانت از منافع ملی و تخصیص سوخت متناسب با میزان پیمایش واقعی ناوگان اجرایی شده است و در فاز بعدی، به‌تدریج برای ناوگان حمل‌ونقل کالا نیز عملیاتی خواهد شد.