به گزارش خبرنگار مهر، بارندگی‌های شدید که از بامداد دوشنبه در نقاط مختلف استان مازندران آغاز شده، همچنان ادامه دارد و شرایط جوی در مناطق مختلف استان تحت تأثیر فعالیت این سامانه بارشی قرار گرفته است.

تداوم بارش‌ها در کنار افزایش حجم روان‌آب‌ها، موجب بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و آب‌گرفتگی برخی معابر و مسیرهای شهری شده و احتمال تشدید این شرایط در ساعات آینده نیز وجود دارد.

بر اساس هشدارهای هواشناسی، این سامانه با بارندگی شدید، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و کاهش محسوس دما همراه است و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات سردسیر نیز احتمال بارش برف و مه‌آلودگی وجود دارد.

هواشناسی مازندران با هشدار نسبت به پیامدهای این سامانه، از احتمال آب‌گرفتگی معابر و زیرگذرها، جاری شدن روان‌آب، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی خبر داده و از شهروندان و مسافران خواسته است از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

همچنین به رانندگان توصیه شده است در صورت ضرورت سفر، به‌ویژه هنگام عبور از محورهای کوهستانی و مناطق مستعد ریزش سنگ و رانش زمین، با احتیاط بیشتری تردد کرده و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

خودداری از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی در مناطق پرخطر از دیگر توصیه‌های ایمنی در مدت فعالیت این سامانه است.

بر اساس پیش‌بینی هواشناسی، فعالیت این سامانه بارشی تا ظهر سه‌شنبه ۲۶ آبان در مازندران ادامه خواهد داشت و در این مدت، به‌ویژه در مناطق غربی استان، بارندگی همچنان مورد انتظار است.

همچنین دریای خزر تا ظهر سه‌شنبه مواج پیش‌بینی شده و شرایط برای فعالیت‌های دریایی و شنا مناسب نخواهد بود.

گزارش‌های اولیه از پیامدهای جوی این سامانه حاکی از آب‌گرفتگی برخی معابر و افزایش سطح آب رودخانه‌هاست.

تاکنون آمار رسمی و تأییدشده‌ای از میزان خسارات احتمالی این بارندگی‌ها منتشر نشده است.