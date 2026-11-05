به گزارش خبرنگار مهر، صبح پنجشنبه در راستای تشدید نظارت بر مراکز تهیه و تولید مواد غذایی و برخورد با تخلفات بهداشتی، بازدید مشترکی با حضور کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و اداره صنعت، معدن و تجارت از کارگاه‌های قنادی شهرستان انجام شد.

طی این بازدید، به دلیل وجود نواقص و عدم رعایت الزامات بهداشتی، دو کارگاه قنادی پلمب و از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری شد.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان دلگان، بر تداوم نظارت‌های مشترک و برخورد قانونی با متخلفان بهداشتی در راستای حفظ سلامت شهروندان تأکید کرد و افزود: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا مشکل بهداشتی، مراتب را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش کنند.