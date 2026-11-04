https://mehrnews.com/x3dwMB ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۴ کد مطلب 7000756 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۱۴ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۴ اجتماع مردم بندرعباس در حمایت از نظام اسلامی بندرعباس-مردم بندرعباس با حضور خود در اجتماعات شبانه بار دیگر بر حمایت از نظام اسلامی تاکید کردند. دریافت 5 MB کد مطلب 7000756 کپی شد مطالب مرتبط گزارش مهر از پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماع شبانه اجتماع بزرگ بیعت با ولایت در ساحل نیلگون خلیج فارس پیام مردم بندرعباس به دشمنان؛ اتحاد رمز پیروزی است برچسبها اجتماع مردمی بندرعباس تنگه هرمز
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