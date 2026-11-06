به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث یاهو، تحقیقات جدید دلیل دیگری برای بهره مندی از نور خورشید تا جایی که می‌توانید ارائه می‌دهد و قرار گرفتن بیشتر در معرض نور خورشید را با بهبود متابولیسم و کاهش قند خون مرتبط می‌داند.

«پاتریک شراوون»، دانشمند ارشد مرکز دیابت آلمان در دوسلدورف، می‌گوید: «نور یک عامل سبک زندگی است که در مورد متابولیسم دست کم گرفته می‌شود. ما بر رژیم غذایی و ورزش تمرکز می‌کنیم، اما فکر می‌کنم قرار گرفتن در معرض نور طبیعی نیز در این مورد موثر است.»

در مطالعه کوچک شراوون، ۱۳ فرد مبتلا به دیابت نوع ۲ چندین روز را در طول ساعات کاری در یکی از دو محیط گذراندند. آنها یا از طریق پنجره در معرض نور طبیعی روز قرار گرفتند یا فقط از ساعت ۸ صبح تا ۵ بعد از ظهر در معرض نور مصنوعی بودند. نظارت مداوم بر قند خون نشان داد که افراد وقتی به نور روز دسترسی داشتند، زمان بیشتری محدوده طبیعی قند خون داشتند.

شراوون می‌گوید: «این یکی از اولین مطالعات تجربی بود که نشان داد نور طبیعی چنین تاثیری دارد.»

مطالعه‌ای بر روی بیش از 420 هزار نفر در بریتانیا، قرار گرفتن بیشتر در معرض نور خورشید را با کاهش قند خون مرتبط دانست. همین مطالعه نشان داد در افرادی که از روش برنزه کننده- که مانند خورشید، اشعه ماوراء بنفش ساطع می‌کنند- استفاده کردند، احتمال ابتلا به دیابت نوع ۲ به طور قابل توجهی کمتر است.

محققان از نتایج آزمایش قند خون از بیوبانک بریتانیا، یک پایگاه داده بزرگ زیست پزشکی، همراه با تخمین‌های ماهواره‌ای از نور خورشید در محل زندگی شرکت‌کنندگان، برای بررسی اینکه آیا قرار گرفتن در معرض نور خورشید در روزهای قبل از آزمایش خون بر سطح گلوکز تأثیر می‌گذارد یا خیر، استفاده کردند.

«کریس دیبن»، یکی از نویسندگان این مطالعه و متخصص جغرافیای سلامت در دانشگاه ادینبورگ اسکاتلند، می‌گوید: «یافته کلی اصلی این است که اگر شما در دو روز یا هفت روز قبل از آزمایش، نسبت به زمان سال، یک دوره هوای آفتابی‌تر را تجربه کرده باشید، قند خون پایین‌تری داشته‌اید.»

دیبن و همکارانش در یک تجزیه و تحلیل جداگانه با استفاده از همان سوابق پزشکی، دریافتند افرادی که از تخت‌های برنزه استفاده می‌کنند، در مقایسه با افرادی که از این تخت‌ها استفاده نمی‌کنند، کمتر در معرض ابتلا به دیابت نوع ۲ قرار دارند.

دیبن می‌گوید محققان افرادی را که مرتباً از تخت‌های برنزه استفاده می‌کنند، به عنوان نوعی جایگزین برای افرادی که زمان بیشتری را در آفتاب می‌گذرانند، انتخاب کردند. تحقیقات گذشته نشان داده است که افرادی که از تخت‌های برنزه استفاده می‌کنند، علاوه بر دریافت نوری شبیه نور خورشید از خود دستگاه‌ها، در مقایسه با افرادی که از آنها استفاده نمی‌کنند، بیشتر در معرض آفتاب قرار می‌گیرند.

موارد منفی شناخته شده‌ای برای قرار گرفتن در معرض آفتاب و اشعه ماوراء بنفش وجود دارد. به عنوان مثال، افرادی که از تخت‌های برنزه استفاده می‌کنند، بیشتر از افرادی که از این تخت‌ها استفاده نمی‌کنند، در معرض ابتلا به سرطان پوست قرار دارند.

«فرانک ای جی ال شی‌یر»، دانشمند علوم اعصاب در دانشکده پزشکی هاروارد که چگونگی تأثیر ریتم‌های داخلی بدن بر سلامت را مطالعه می‌کند، می‌گوید: «ترکیب این مطالعات از این مفهوم پشتیبانی می‌کند که نور برای سلامت متابولیک و قلب و عروق مهم است.»

دانشمندان هنوز در حال بررسی چگونگی تأثیر نور بر متابولیسم هستند، اما به گفته‌ شی‌یر، سیستم شبانه‌روزی بدن که به تنظیم قند خون، وزن بدن و عملکرد قلبی عروقی کمک می‌کند، عامل اصلی در این امر تلقی می‌شود.

شی‌یر می‌گوید: «اگر کمی دقیق‌تر شویم، می‌دانیم که نور مهم‌ترین سیگنال برای ساعت بدن ما، یعنی سیستم شبانه‌روزی ما است. شواهد حاصل از این مطالعات اخیر از این ایده پشتیبانی می‌کند که نور روز سیگنالی است که می‌تواند سیستم شبانه‌روزی را تقویت کند.»