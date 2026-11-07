به گزارش خبرنگار مهر، مجید فهمیده جمعه شب در دویست و پنجاه و یکمین اجتماع خونخواهی امام شهید در بندر دیّر با بیان اینکه امروز جبهه استکبار با تمام قوا برای چپاول ذخایر کشور و مقابله با انقلاب اسلامی به میدان آمده است، اظهار کرد: خلیج فارس همان‌گونه که در طول تاریخ گورستان متجاوزان پرتغالی و انگلیسی شد، امروز نیز با اقتدار موشکی و لانچری نیروهای مسلح و بصیرت مردمی، مدفن ناوهای آمریکایی خواهد شد.

برادر شهیدان داود و محمدحسین فهمیده با استناد به بیانات بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب درباره جایگاه والای شهید محمدحسین فهمیده بیان داشت: حرکت شهید فهمیده یک افسانه یا اسطوره دست‌نیافتنی نیست، بلکه واقعیتی برخاسته از رشد فکری، شعور معنوی و اراده‌ای پولادین بود که شناخت دقیق از امام، کشور و ترفندهای دشمن، وی را به فدا کردن سرمایه جان برای عزت اسلام و مصالح مردم رهنمون ساخت.

وی با اشاره به ضرورت ایفای نقش فعال از سوی تمامی اقشار جامعه در شرایط حساس کنونی افزود: اگر دیروز وظیفه و نقش‌آفرینی شهید فهمیده در رفتن به زیر تانک جلوه‌گر شد، امروز میدان عمل در الگوگیری از شهیدانی چون شهید نوجوان مهدی بحرانی و حضور آگاهانه در صحنه تعریف می‌شود.

فهمیده ادامه داد: دشمن کنونی ما فرعون زمان است که بیش از هفت دهه برای تاراج منابع غنی ایران از نفت تا ذخایر زیرزمینی و اورانیوم طمع ورزیده و پس از ناکامی از طریق گماشتگانی چون پهلوی، صدام، گروهک داعش و فتنه‌انگیزی‌های داخلی، امروز بی‌واسطه و تمام‌قد به مقابله برخاسته است، اما جریان مقاومت با تکیه بر نسل سلمان فارسی، نابودی جبهه باطل را رقم خواهد زد.

برادر شهیدان فهمیده با ستایش از ایستادگی بیش از ۲۵۰ شبه ملت ایران در پاسداری از حریم ولایت، به جایگاه ژئوپلیتیک و تاریخی جنوب کشور اشاره کرد و گفت: ایستادگی صیادان، نخل‌داران و کشاورزان غیور دیّر، امتداد نهضت ضداستعماری رئیسعلی دلواری است؛ دشمن از روحیه مقاومت مردم جنوب در هراس است و به برکت همین پایداری و اقتدار تجهیزاتی و موشکی، تنگه هرمز عملاً گذرگاه اراده غیورمردان ایرانی بوده و خواب تسلط بر منطقه را بر بیگانگان آشفته ساخته است.

وی همچنین کسانی را که همچنان نگاه به سازش با آمریکا دارند مخاطب قرار داد و تأکید کرد: پیام رزمندگان و سلحشوران جنوب صریح بوده و مقاومت تنها مسیر پیش‌رو است.

فهمیده در تبیین اصول تربیتی حاکم بر منظومه زیستی شهیدان، به تشریح سه گام اساسی در ساختار وجودی انسان پرداخت و تصریح کرد: نخستین رکن، پی‌ریزی و مهندسی لقمه حلال است؛ پدر ما با لقمه حلال چوپانی و بقالی فرزندانش را پرورش داد و مادرمان که مواظب بود تا لقمه شبهه‌ناکی وارد غذای ما نشود، توانستند نوجوانی را به جامعه تقدیم کند که تاریخ‌ساز شود.

وی گام دوم را صیانت و مراقبت مستمر از هویت فکری فرزندان برشمرد و خاطرنشان کرد: خط مقدم تهاجم دشمن امروز از مرزها به کف دست و گوشی‌های تلفن همراه جوانان منتقل شده و منازل آماج شبیخون فرهنگی قرار دارند. پدران و مادران باید بر فراز کانون خانواده خیمه حفاظتی برپا کنند و اجازه نفوذ ندهند؛ سلاح و بال پرواز ما در این نبرد نرم، چنگ زدن هم‌زمان به دو یادگار رسول خدا، قرآن کریم و عترت طاهره (ع) است که در قالب محافل قرآنی و روضه‌های اباعبدالله الحسین (ع) تجلی می‌یابد.

برادر شهیدان فهمیده سومین اصل را تأثیرگذاری محیطی و اجتماعی خواند و اضافه کرد: هر جوانی که امروز در سنگر علم، اخلاق یا میادین ورزشی به مدال افتخار و پیشرفت دست یابد و با آرمان‌های ولایت هم‌پیمان باشد، در زمره حسین‌فهمیده‌های معاصر است، زیرا رسالت اصلی انسان مومن اثرگذاری بر جغرافیای خانه، محله، کشور و جهان است.

وی با روایت خاطراتی از سلوک اخلاقی و معنوی برادر شهیدش گفت: شهید حسین فهمیده از سن ۶ سالگی به ادای فریضه نماز پایبند بود و در سخت‌ترین شرایط جبهه نیز با تلاوت و تدبر در آیات وحی مأنوس بود. مادر بزرگوار ما در زمان شهادت حسین، با شنیدن خبر رادیو مبنی بر انفجار تانک دشمن توسط نوجوانی در خرمشهر، با شهامت و یقین قلبی اعلام کرد که آن دلاور فرزند اوست.

فهمیده ادامه داد: شهید فهمیده پیش از عروج خونینش، مکان دقیق مزار خود را به مادر نشان داده و حتی خبر شهادت برادر دیگر، داوود فهمیده را نیز پیش‌بینی کرده بود. همچنین در روزهای نخست غائله کردستان که به دلیل جثه کوچک او را از جبهه بازگردانده و خواهان امضای تعهدنامه شده بودند، با قاطعیت گفت من پای دروغ را امضا نمی‌کنم، چرا که هر کجا امام دستور دهد بی‌تردید حاضر خواهم شد.

برادر شهیدان فهمیده یادآور شد: حضور در جبهه حق نیازمند تمرین آموزه‌های عاشورا و ایثار جان است؛ تا زمانی که پیوند امت با حبل ولایت ناگسستنی باقی بماند، پیروزی قطعی بر نظام سلطه محقق خواهد شد.