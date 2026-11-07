به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسن اخلی شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به میزبانی شهرستان بندرگز از پیکرهای مطهر شهدای گمنام اظهار کرد: همزمان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، هفت شهید گمنام به بندرگز منتقل می‌شوند و مردم این شهرستان در مراسمی رسمی از آنان استقبال می‌کنند.

وی افزود: آیین استقبال از شهدا ساعت ۱۹:۳۰ روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه، در چهارراه بانک ملی بندرگز، محل برگزاری تجمعات شبانه و میعادگاه شهدا، برگزار خواهد شد.

اخلی با اشاره به برنامه تشییع و خاکسپاری یکی از شهدای گمنام در این شهرستان گفت: روز جمعه و همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر مطهر یکی از این شهدا در روستای گل‌افرا تشییع و تدفین می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بندرگز از مردم شهرستان خواست با حضور در مراسم استقبال و تشییع شهدای گمنام، ضمن پاسداشت مقام شهدا، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های آنان تأکید کنند.