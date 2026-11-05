به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی، از عدم مراجعه بیش از ۱۰ هزار راننده تاکسی برای تمدید پروانه فعالیت خبر داد و گفت: تعدادی از رانندگان تاکسی طی یک سال گذشته برای تمدید پروانه تاکسیرانی خود به سازمان مراجعه نکرده‌اند و با وجود اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده در بیش از دو ماه گذشته، همچنان تعداد قابل توجهی از رانندگان نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی طی بیش از دو ماه گذشته اطلاعیه‌های متعددی صادر کرده و از رانندگان خواسته است برای تمدید پروانه فعالیت خود به سازمان تاکسیرانی یا شرکت‌های تابعه مراجعه کنند، اما تاکنون بیش از ۱۰ هزار راننده برای تمدید پروانه خود مراجعه نکرده‌اند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به لزوم تعیین تکلیف وضعیت فعالیت این رانندگان اظهار کرد: رانندگان تاکسی باید مطابق ضوابط و مقررات، پروانه فعالیت خود را تمدید کنند تا مشخص شود همچنان در حوزه حمل‌ونقل عمومی فعالیت دارند یا خیر.

رحیمی با هشدار نسبت به پیامدهای عدم مراجعه رانندگان افزود: در صورت ادامه بی‌توجهی به اطلاعیه‌های سازمان و تمدید نکردن پروانه تاکسیرانی، برخورد قانونی با این افراد انجام خواهد شد. نخستین اقدام در این زمینه، ابطال سهمیه سوخت تاکسیرانی رانندگانی است که پروانه معتبر ندارند؛ این سهمیه تا زمان مراجعه راننده به سازمان و بررسی وضعیت فعالیت وی لغو خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه سهمیه سوخت تاکسی‌ها از منابع دولتی تأمین می‌شود، خاطرنشان کرد: اختصاص سهمیه سوخت به رانندگان تاکسی با هدف پشتیبانی از حمل‌ونقل عمومی صورت می‌گیرد؛ بنابراین رانندگانی که از این امتیاز استفاده می‌کنند باید در حوزه حمل‌ونقل عمومی فعالیت داشته باشند و در صورت نداشتن پروانه معتبر یا عدم فعالیت در این بخش، سازمان مطابق ضوابط و مقررات با آنان برخورد خواهد کرد.