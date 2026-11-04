به گزارش خبرگزاری مهر، علی رحیمی، با اشاره به اهمیت اجرای طرح رایگان جابه‌جایی بیش از ۴ هزار دانش‌آموز استثنایی و نقش آن در کاهش دغدغه خانواده‌ها اظهار کرد: بیش از ۴ هزار دانش‌آموز استثنایی در شهر تهران و شهرری حضور دارند که جابه‌جایی این عزیزان از منزل به مراکز آموزشی یکی از دغدغه‌های مهم خانواده‌های آنان بوده است. خوشبختانه با دستور شهردار تهران و همکاری مجموعه‌های مرتبط، این خدمت از ابتدای سال تحصیلی تا پایان سال به‌صورت رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار گرفته است.

وی با تشریح آمار دانش‌آموزان تحت پوشش این طرح افزود: از مجموع دانش‌آموزان استثنایی، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر پسر و حدود هزار و ۶۰۰ نفر دختر هستند که عملیات جابه‌جایی آنان با استفاده از حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل شهری انجام می‌شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران ادامه داد: اجرای این طرح با همکاری شرکت خودرو سرویس و با استفاده از ظرفیت رانندگان تاکسی و همچنین رانندگان خودروهای شخصی طرف قرارداد با این شرکت صورت می‌گیرد و مجموعه شرکت خودرو سرویس مسئولیت ساماندهی و انجام عملیات جابه‌جایی دانش‌آموزان را بر عهده دارد.

رحیمی با تأکید بر حجم اعتبارات اختصاص‌یافته به این طرح تصریح کرد: امسال بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار صرفاً برای جابه‌جایی دانش‌آموزان استثنایی در شهر تهران هزینه می‌شود که این اقدام یکی از اتفاقات مثبت در دوره فعلی مدیریت شهری به شمار می‌رود و نقش مهمی در حمایت از خانواده‌های این دانش‌آموزان دارد.

پرداخت هزینه رانندگان و برخورداری از بیمه و مزایای طرح ترافیک

وی در ادامه درباره حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای رانندگان مشارکت‌کننده در این طرح گفت: رانندگانی که با شرکت خودرو سرویس قرارداد دارند، بر اساس ضوابط و مقررات تعیین‌شده، به ازای ساعات ارائه خدمات حمل‌ونقل، حق‌الزحمه دریافت می‌کنند.

رحیمی افزود: هزینه ساعات فعالیت رانندگان از سوی شهرداری تهران پرداخت می‌شود و این رانندگان از مزایایی همچون بیمه و مجوز طرح ترافیک نیز برخوردار هستند. رانندگان از ساعات ابتدایی صبح برای انتقال دانش‌آموزان به مراکز آموزشی فعالیت می‌کنند و در ساعات ظهر نیز مسئولیت بازگرداندن آنان به منازل را بر عهده دارند که دستمزد این خدمات بر مبنای ساعات فعالیت محاسبه و پرداخت می‌شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با تأکید بر اینکه خانواده‌ها هیچ هزینه‌ای بابت استفاده از این سرویس پرداخت نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: تمام هزینه‌های جابه‌جایی دانش‌آموزان از سوی شهرداری تهران تأمین می‌شود و رانندگانی که در این طرح فعالیت دارند نیز از مزایای مربوط به طرح ترافیک بهره‌مند هستند و از این بابت مشکلی برای آنان وجود ندارد.

آغاز نظارت جدی بر تاکسی‌های برقی و برخورد با خودروهای فاقد علائم تاکسیرانی

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به واگذاری تاکسی‌های برقی آیون به رانندگان تاکسی طی دو سال گذشته، از آغاز برخورد با رانندگانی خبر داد که از این خودروها در حوزه حمل‌ونقل شخصی استفاده می‌کنند.

وی در این خصوص اظهار کرد: تاکسی‌های آیون طی دو سال گذشته با مبلغ یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان به رانندگان واگذار شده‌اند که از این مبلغ، یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات سازمان تاکسیرانی و حدود ۳۰۰ میلیون تومان آورده راننده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با اشاره به دریافت گزارش‌هایی درباره حذف برچسب‌ها و علائم مصوب تاکسیرانی از برخی خودروهای واگذارشده گفت: متأسفانه گزارش‌هایی به سازمان تاکسیرانی و اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسیده است مبنی بر اینکه برخی رانندگان، برچسب‌ها و علائم تاکسی را از خودروهای خود جدا کرده و از این خودروها در حوزه حمل‌ونقل شخصی استفاده می‌کنند.

وی ادامه داد: این موضوع در دستور کار سازمان تاکسیرانی قرار گرفته و بازرسان سازمان از روز شنبه هفته جاری نظارت‌های خود را به‌صورت جدی آغاز کرده‌اند. در صورتی که رانندگان به اطلاعیه‌های صادرشده توجه نکنند و همچنان خودروهای آنان فاقد آرم و علائم مصوب سازمان تاکسیرانی باشد، برخورد قانونی با آنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رحیمی با تشریح ضمانت‌های اجرایی این برخوردها بیان کرد: در مرحله نخست، در صورت رعایت نکردن ضوابط، موضوع افزایش نرخ سود تسهیلات دریافتی این خودروها از طریق مکاتبه با بانک پیگیری خواهد شد. تسهیلات اختصاص‌یافته به این خودروهای برقی از محل ماده ۱۲ بوده و مبلغ آن یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود صفر درصد است که در صورت تخلف و رعایت نکردن مقررات، نرخ سود آن به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: علاوه بر این، امتیاز طرح ترافیک خودروهای متخلف نیز لغو خواهد شد و در صورت ادامه تخلف و بی‌توجهی به مقررات، اقدامات بعدی مطابق ضوابط و مقررات مربوط به واگذاری خودرو در دستور کار سازمان قرار می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با تأکید بر اینکه تسهیلات و امتیازات در نظر گرفته‌شده برای رانندگان تاکسی با هدف تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص یافته است، گفت: تعداد زیادی از رانندگان از این خودروها در حوزه حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند و به ارائه خدمات به شهروندان مشغول هستند، اما برخی افراد از این ظرفیت در بخش حمل‌ونقل عمومی استفاده نمی‌کنند که قطعاً با این موارد برخورد جدی خواهد شد.

هشدار به بیش از ۱۰ هزار راننده تاکسی برای تمدید پروانه تاکسیرانی

رحیمی در ادامه از عدم مراجعه بیش از ۱۰ هزار راننده تاکسی برای تمدید پروانه فعالیت خبر داد و گفت: تعدادی از رانندگان تاکسی طی یک سال گذشته برای تمدید پروانه تاکسیرانی خود به سازمان مراجعه نکرده‌اند و با وجود اطلاع‌رسانی‌های انجام‌شده در بیش از دو ماه گذشته، همچنان تعداد قابل توجهی از رانندگان نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: سازمان تاکسیرانی طی بیش از دو ماه گذشته اطلاعیه‌های متعددی صادر کرده و از رانندگان خواسته است برای تمدید پروانه فعالیت خود به سازمان تاکسیرانی یا شرکت‌های تابعه مراجعه کنند، اما تاکنون بیش از ۱۰ هزار راننده برای تمدید پروانه خود مراجعه نکرده‌اند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به لزوم تعیین تکلیف وضعیت فعالیت این رانندگان اظهار کرد: رانندگان تاکسی باید مطابق ضوابط و مقررات، پروانه فعالیت خود را تمدید کنند تا مشخص شود همچنان در حوزه حمل‌ونقل عمومی فعالیت دارند یا خیر.

رحیمی با هشدار نسبت به پیامدهای عدم مراجعه رانندگان افزود: در صورت ادامه بی‌توجهی به اطلاعیه‌های سازمان و تمدید نکردن پروانه تاکسیرانی، برخورد قانونی با این افراد انجام خواهد شد. نخستین اقدام در این زمینه، ابطال سهمیه سوخت تاکسیرانی رانندگانی است که پروانه معتبر ندارند؛ این سهمیه تا زمان مراجعه راننده به سازمان و بررسی وضعیت فعالیت وی لغو خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه سهمیه سوخت تاکسی‌ها از منابع دولتی تأمین می‌شود، خاطرنشان کرد: اختصاص سهمیه سوخت به رانندگان تاکسی با هدف پشتیبانی از حمل‌ونقل عمومی صورت می‌گیرد؛ بنابراین رانندگانی که از این امتیاز استفاده می‌کنند باید در حوزه حمل‌ونقل عمومی فعالیت داشته باشند و در صورت نداشتن پروانه معتبر یا عدم فعالیت در این بخش، سازمان مطابق ضوابط و مقررات با آنان برخورد خواهد کرد.