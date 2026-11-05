ابوالفضل محمودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر،اظهار کرد: در پی وقوع حادثه برق‌گرفتگی در یکی از منازل مسکونی شهرستان اسفراین، یک بانوی حدوداً ۳۵ ساله هنگام شستن لباس در محیط حمام بر اثر تماس با سیم‌کشی ناایمن جان خود را از دست داد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات اولیه، وجود سیم‌کشی غیراستاندارد و ناایمن در محیط مرطوب حمام، زمینه‌ساز وقوع این حادثه بوده است.

محمودی با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات ایمنی در اجرای تأسیسات برق ساختمان، به‌ویژه در محیط‌های مرطوب، تصریح کرد: استفاده از تجهیزات برقی استاندارد، نصب کلید محافظ جان و رعایت سیستم اتصال زمین از جمله اقدامات ضروری برای پیشگیری از حوادث مشابه است.

وی از شهروندان خواست هرگونه نقص در تأسیسات برقی ساختمان را توسط افراد متخصص و دارای صلاحیت بررسی و برطرف کنند.