به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان البرز، در نشست بررسی طرح بازآفرینی محوطه و صحن امامزاده حسن(ع) و امامزاده محمد(ع) که به ریاست مجتبی عبداللهی، استاندار البرز و با حضور جمعی از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کرج برگزار شد، ظرفیت‌های علمی و تخصصی دانشگاه برای ارتقای وضعیت این دو مجموعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



در این نشست، ابعاد مختلف ساماندهی محوطه‌ها، نحوه بهره‌گیری از فضاهای موجود و چگونگی تقویت کارکردهای فرهنگی، اجتماعی و مذهبی این اماکن بررسی شد.



استاندار البرز با تأکید بر ضرورت نگاه کارشناسی و بهره‌گیری از ایده‌های نو در اجرای این طرح، استفاده از توان دانشگاهیان را فرصتی برای دستیابی به طرحی جامع، متناسب با هویت مذهبی و جایگاه اجتماعی این دو مجموعه دانست.



بر اساس این رویکرد، قرار است ظرفیت علمی دانشگاه در کنار توان اجرایی مدیریت استان قرار گیرد تا زمینه ارتقای کیفیت محیطی و تقویت نقش فرهنگی و اجتماعی امامزاده حسن(ع) و امامزاده محمد(ع) فراهم شود.