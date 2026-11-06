به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کمیلی، پنجشنبه شب در اجتماع شبانه مردم بندرعباس با اشاره به تأثیر حضور و ایستادگی مردم ایران در صحنه‌های مختلف، گفت: یکی از نتایج این ایستادگی، شکست یک جریان سیاسی در انتخابات ایالات متحده بوده است؛ اما نباید به این دستاوردها بسنده کرد، چراکه دشمن همچنان از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های گسترده‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق توانمندی‌های دشمن اظهار کرد: حضور در تجمعات و اجتماعات مردمی بخشی از مسیر مقابله با دشمن است، اما کافی نیست. ملت ایران باید در عرصه‌های مختلف، از جمله علم، اقتصاد، فناوری و صنعت، خود را قدرتمند کند؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و رهبر شهید بوده است.

کمیلی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و فناورانه رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: نباید تصور کرد که این رژیم با چند موشک از بین می‌رود. پشتوانه قدرت آن حاصل دهه‌ها سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های علمی، صنعتی و اقتصادی است و شناخت این واقعیت برای تحلیل درست تحولات منطقه ضروری است.

دبیر اتحادیه بین‌المللی امت واحده با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری خارجی در سرزمین‌های اشغالی گفت: بر اساس آمارهای مورد اشاره، سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌ویژه از سوی اروپا و آمریکا، در این رژیم انجام می‌شود و انباشت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن به بیش از ۲۵۶ میلیارد دلار رسیده است. همچنین حدود ۴۰۰ شرکت تخصصی تحقیق و توسعه بین‌المللی در این سرزمین فعالیت دارند که حدود ۳۰۰ شرکت از آن‌ها آمریکایی هستند.

وی با بیان اینکه بخشی از قدرت نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی به پیشرفت‌های فناوری و هوش مصنوعی وابسته است، افزود: هوش مصنوعی صرفاً ابزاری برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های روزمره نیست، بلکه در حوزه‌های پیچیده‌ای همچون پردازش اطلاعات، شناسایی، عملیات امنیتی و نظامی کاربرد دارد و برخورداری از زیرساخت‌های پردازشی و فناوری پیشرفته، یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت در جهان امروز است.

کمیلی همچنین با اشاره به وابستگی‌های اقتصادی کشور به برخی کشورهای منطقه، به‌ویژه امارات، خاطرنشان کرد: نمی‌توان در چارچوب نظم اقتصادی طراحی‌شده از سوی آمریکا حرکت کرد و هم‌زمان انتظار داشت که کشور از استقلال و قدرت اقتصادی برخوردار باشد. کاهش وابستگی به ساختارهای اقتصادی وابسته به سیاست‌های آمریکا و حرکت به سمت استقلال اقتصادی، باید به یکی از اولویت‌های کشور تبدیل شود.

وی با تأکید بر اینکه قدرت ملی تنها در عرصه نظامی خلاصه نمی‌شود، گفت: حضور مردم در اجتماعات، فعالیت در کارخانه‌ها، تولید قطعات، کاهش وابستگی صنعتی و تلاش برای پیشرفت علمی، همگی از مؤلفه‌های قدرت کشور هستند. هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد، می‌تواند با تلاش و فعالیت خود در مسیر تقویت کشور نقش‌آفرینی کند.

دبیر اتحادیه بین‌المللی امت واحده در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش راهبردی رهبر شهید در شکل‌گیری و توسعه توانمندی‌های صنایع دفاعی کشور اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهم ایشان، طراحی و ایجاد زنجیره‌ای از ظرفیت‌های علمی و صنعتی در دانشگاه‌ها و مراکز تخصصی بود که زمینه پیشرفت صنایع دفاعی را فراهم کرد.

وی افزود: تولید حتی یک محصول ساده در صنایع پیشرفته، نیازمند همکاری رشته‌ها و بخش‌های متعدد علمی و صنعتی است. از متالورژی و فیزیک گرفته تا هوافضا و فناوری‌های پیچیده، مجموعه‌ای از تخصص‌ها باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا یک محصول راهبردی تولید شود. این همان زنجیره علمی و صنعتی است که با تدبیر و پیگیری رهبر شهید انقلاب شکل گرفت و به توسعه توان دفاعی کشور کمک کرد.

کمیلی با اشاره به تحولات امنیتی منطقه و حملات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، اظهار کرد: رژیم صهیونیستی طی دهه‌های گذشته تلاش کرده بود با ایجاد نوعی امنیت نسبی، شرایط پایداری برای خود فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که در درگیری‌های پیشین، با وجود وقوع جنگ‌های متعدد، میزان تلفات و سطح ناامنی داخلی آن با تحولات هفتم اکتبر قابل مقایسه نبود.

وی با اشاره به تلفات اعلام‌شده در حملات هفتم اکتبر، این رویداد را نقطه عطفی در معادلات امنیتی رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های جبهه مقاومت در تغییر معادلات منطقه تأکید کرد.

دبیر اتحادیه بین‌المللی امت واحده در پایان، با تأکید بر اینکه ایستادگی مردمی باید با تلاش مستمر در عرصه‌های مختلف همراه باشد، خاطرنشان کرد: تقویت کشور نیازمند حضور آگاهانه مردم، پیشرفت علمی، استقلال اقتصادی، توسعه فناوری و افزایش توان صنعتی است و هر فرد باید در جایگاه خود برای کاهش وابستگی‌ها و افزایش قدرت ملی تلاش کند.