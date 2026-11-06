به گزارش خبرنگار مهر، امین قوامی پیش از ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر بارش برف در گردنه عسل‌کشان شهرستان کوهرنگ و بارش باران در سایر محورهای مواصلاتی استان گزارش شده است.

وی با اشاره به ضرورت رعایت نکات ایمنی در شرایط جوی پیش‌رو افزود: رانندگان برای تردد در محورهای برف‌گیر، تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ به همراه داشته باشند و در صورت لزوم از آن استفاده کنند.

قوامی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی بیان کرد: لغزندگی سطح جاده‌ها در زمان بارندگی و بارش برف می‌تواند خطر بروز حوادث رانندگی را افزایش دهد؛ بنابراین رانندگان باید با احتیاط بیشتری تردد کرده و از سبقت‌های غیرمجاز و حرکات مخاطره‌آمیز خودداری کنند.

معاون راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری از رانندگان خواست از انجام سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی پرهیز کنند و پیش از حرکت، از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی محورهای مواصلاتی با تماس با سامانه ۱۴۱ اطلاع کسب کنند.