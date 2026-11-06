به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی تداوم بارندگی‌ها و احتمال بروز شرایط نامساعد جوی، نیروهای راهداری استان در قالب ۳۵ گروه عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی آماده خدمت‌رسانی هستند.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده برای صیانت از راه‌های ارتباطی استان افزود: ۱۵۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین شامل گریدر، بلدوزر، بیل مکانیکی و خودروهای برف‌روب و یخ‌شکن برای مقابله با پیامدهای جوی در محورهای حساس و مستعد سیلاب و همچنین راهدارخانه‌های کوهستانی مستقر می‌شوند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با بیان اینکه تجهیزات لازم برای عملیات زمستانی نیز تأمین شده است، ادامه داد: ۶ هزار تن شن و نمک در سوله‌ها و انبارهای راهدارخانه‌های استان ذخیره شده تا در زمان بروز یخبندان و لغزندگی، برای ایمن‌سازی مسیرهای پرتردد و تسهیل عبورومرور به کار گرفته شود.

مصدقی با اشاره به آغاز فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: بارندگی در شهرستان‌های بندرگز، بندرترکمن، کردکوی و گرگان آغاز شده و پیش‌بینی‌ها از تداوم این شرایط جوی تا اواسط هفته آینده حکایت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت احتیاط از سوی رانندگان خاطرنشان کرد: لغزندگی سطح جاده‌ها در پی بارش‌ها می‌تواند خطرات تردد را افزایش دهد؛ ازاین‌رو رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، سفرهای ایمن‌تری را تجربه کنند.

عضو ستاد مدیریت بحران گلستان با تأکید بر اولویت حفظ ارتباطات جاده‌ای استان اظهار کرد: مجموعه راهداری تلاش می‌کند با آمادگی نیروها و تجهیزات، حتی در شرایط شدید جوی نیز از قطع ارتباط محورهای مواصلاتی جلوگیری کرده و امکان تردد ایمن و دسترسی مردم را فراهم کند.

مصدقی از نظارت مستمر بر وضعیت راه‌ها و پل‌های استان خبر داد و گفت: گشت‌های راهداری و دوربین‌های نظارت تصویری به‌طور پیوسته محورهای ارتباطی را پایش می‌کنند. کاربران جاده‌ای نیز می‌توانند برای دریافت آخرین اطلاعات درباره وضعیت راه‌ها، به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه گویای ۱۴۱ تماس بگیرند.