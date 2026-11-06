به گزارش خبرگزاری مهر، سید سجاد خلفوند با اشاره به احتمال بارش‌های شدید ناشی از پدیده ال‌نینو اظهار کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و نیروهای مردمی برای پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

وی افزود: در همین راستا، ۳۱۴ گروه جهادی استان با مشارکت سه هزار و ۴۱۳ جهادگر در آرایش عملیاتی و آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند تا در مراحل پیشگیری، مدیریت بحران و مقابله با پیامدهای احتمالی سیلاب نقش‌آفرینی کنند.

لایروبی مسیل‌ها و شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی

مسئول بسیج سازندگی لرستان با تشریح برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای فصل بارندگی گفت: پاکسازی و لایروبی مسیرهای عبور آب، مسیل‌ها و کانال‌های دفع آب‌های سطحی، شناسایی نقاط مستعد آب‌گرفتگی و رفع موانع موجود در مسیر جریان آب از جمله محورهای فعالیت گروه‌های جهادی است.

خلفوند با تأکید بر ضرورت توزیع هدفمند نیروها در مناطق مختلف استان افزود: ساماندهی گروه‌های جهادی به‌ویژه در مناطقی که سابقه آب‌گرفتگی و وقوع سیلاب دارند، باید با دقت و متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود.

وی سازماندهی میدانی و استقرار هدفمند جهادگران در نقاط بحران‌خیز را از اولویت‌های بسیج سازندگی برشمرد و تأکید کرد: هدف این است که ظرفیت گروه‌های جهادی پیش از وقوع هرگونه حادثه شناسایی و آماده به‌کار شود تا در صورت بروز شرایط اضطراری، خدمات‌رسانی به مردم در کوتاه‌ترین زمان و با بیشترین اثربخشی انجام گیرد.