به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کوین‌دسک، بیت‌کوین و بازار گسترده رمزارزها در معاملات روز جمعه تحت فشار قرار گرفتند و اغلب توکن‌های بزرگ طی ۲۴ ساعت گذشته کاهش قیمت را تجربه کردند. این افت هم‌زمان با عقب‌نشینی بازارهای سهام و کاهش ریسک‌پذیری معامله‌گران، پس از اصلاح قیمتی ناشی از گزارش درآمدی شرکت انویدیا، رخ داد.

بیت‌کوین در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۶۷ هزار و ۷۶۶ دلار معامله می‌شد که نشان‌دهنده کاهش ۱.۵ درصدی روزانه است. با این حال، این رمزارز همچنان رشد هفتگی ۰.۶ درصدی خود را حفظ کرده است.

اتریوم نیز با افت ۱.۵ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، اندکی بالاتر از ۲ هزار و ۴۷ دلار معامله شد.

بر اساس این گزارش، هر دو رمزارز اصلی بازار همچنان در یک محدوده نوسانی فشرده قرار دارند که از زمان سقوط قیمت‌ها در ۵ فوریه شکل گرفته است. حرکت صعودی روز چهارشنبه به سمت سطح ۷۰ هزار دلار سقف این دامنه را مشخص کرد و کف‌های قیمتی هفته جاری نیز بخش میانی این محدوده را مورد آزمون قرار داده‌اند.

با این حال، تحلیلگران معتقدند فشار فروش اخیر بیش از آنکه نشانه آغاز یک روند نزولی ساختاری باشد، به تخلیه اهرم‌های معاملاتی شباهت دارد. بازدهی‌های ساعتی در ساعات ابتدایی صبح جمعه عمدتاً مثبت بوده که نشان می‌دهد بخش عمده افت قیمت در معاملات شبانه رخ داده و خریداران در این سطوح بار دیگر وارد بازار شده‌اند.

در پس‌زمینه تحولات کلان، بازارهای سهام آسیا در مسیر ثبت بهترین عملکرد ماه فوریه از سال ۱۹۹۸ قرار دارند. این رشد عمدتاً تحت تأثیر سهام فناوری کره جنوبی و افزایش حدود ۲۰ درصدی آن‌ها در این ماه و همچنین چرخش سرمایه‌گذاران به سمت زیرساخت‌های هوش مصنوعی رقم خورده است.

این روند موجب انتقال بخشی از سرمایه‌ها از بازارهای آمریکا شده و شاخص MSCI آسیا-پاسیفیک برای سومین ماه متوالی عملکردی بهتر از شاخص S&P 500 ثبت کرده است.

در مجموع، روایت اصلی بازار رمزارزها همچنان بدون تغییر باقی مانده است. ریس فاریا در این باره می‌گوید: «ما همچنان در همان محدوده نوسانی قبلی قرار داریم. تا زمانی که تقاضای جدید و پایدار وارد بازار نشود، این نوسان‌ها ادامه خواهد داشت. بیت‌کوین مانند یک دارایی کلان معامله می‌شود؛ هر زمان بازار سهام اصلاح می‌شود، بیت‌کوین نیز عقب‌نشینی می‌کند.»