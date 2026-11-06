به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا معینی ملی پوش دسته ۱۱۰ کیلوگرم ایران که در رقابت های جهانی ۲۰۲۶ برای اولین بار در این دسته وزنه می زد در پایان رقابتش در گروه B با رکورد مجموع ۳۸۸ کیلوگرم در رده چهارم جای گرفت.

او در یکضرب رکورد ۱۸۰ کیلوگرم و دوضرب رکورد ۲۰۸ کیلوگرم را زد و به ترتیب دوم و ششم شد.

*یکضرب

حرکت اول: ۱۸۰ کیلوگرم

حرکت دوم: ۱۸۶ کیلوگرم

حرکت سوم: ۱۸۷ کیلوگرم

رده: دوم

*دوضرب

حرکت اول: ۲۰۲ کیلوگرم

حرکت دوم: ۲۰۸ کیلوگرم

حرکت سوم: ۲۱۲ کیلوگرم

رده: ۶

*مجموع ۳۸۸ کیلوگرم

رده: ۴

رده بندی نهایی معینی بعد از برگزاری رقابت گروه A مسابقات که ساعت ۱۴:۳۰ با حضور علیرضا نصیری برگزار می شود مشخص خواهد شد.