به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدتقی کرامتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گلپایگان، با اشاره به برگزاری برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: حفظ امنیت جامعه و امنیت ملی از ارکان مهم جامعه است و در شرایط جنگی، برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای هماهنگ و تنظیم شوند که ضمن تقویت میدان، با رویکردی حماسی، تهییجی و در راستای اهداف دین و اهل‌بیت(ع) برگزار شوند.

وی افزود: این هماهنگی جلوه‌ای از نظم و ظرفیت جامعه اسلامی است که می‌تواند در شرایط مختلف، برنامه‌های خود را متناسب با وضعیت موجود تنظیم کند. از همه مسئولان، مأموران و هیئت‌هایی که در برگزاری برنامه‌های شبانه همکاری و همراهی دارند، قدردانی می‌کنم.

امام جمعه گلپایگان با اشاره به تشییع پیکر شهدای گمنام در ایام فاطمیه و حضور پرشکوه مردم در این مراسم گفت: حضور مردم فضای شهر را حال‌وهوایی معنوی بخشیده و شهر را آکنده از یاد حضرت فاطمه زهرا(س) و شهدای عزیز کرده است و از همه شرکت‌کنندگان در این مراسم قدردانی می‌کنم.

کرامتی در ادامه با اشاره به تحولات انتخاباتی آمریکا تصریح کرد: تغییر حزب حاکم و جابه‌جایی جناح‌های سیاسی در آمریکا، تغییری در اهداف راهبردی این کشور در قبال جمهوری اسلامی ایجاد نمی‌کند و هر دو حزب در سیاست خارجی خود به دنبال وادار کردن جمهوری اسلامی به شکست یا تسلیم در برابر خواسته‌های آمریکا هستند.

وی با تأکید بر اینکه نباید به تغییر دولت‌ها و احزاب آمریکایی خوش‌بین بود، خاطرنشان کرد: تفاوت جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها بیشتر در روش‌ها و تاکتیک‌هاست و مردم نباید تصور کنند با روی کار آمدن یک حزب جدید، دشمنی آمریکا با ملت ایران پایان می‌یابد.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان، امتیازدهی به آمریکا را موجب افزایش زیاده‌خواهی دشمن دانست و گفت: کمترین گرایش تسلیم‌آمیز در برابر دشمن سلطه‌گر، سرمایه بزرگی را که به برکت خون شهدا و فداکاری ملت به دست آمده، از بین می‌برد و دشمن را برای زیاده‌خواهی‌ها و اقدامات بعدی جری‌تر می‌کند.

امام جمعه گلپایگان با بیان اینکه ملت ایران از شکست انتخاباتی جریان حاکم آمریکا خوشحال است، اظهار کرد: این خوشحالی به معنای امید بستن به حزب بعدی نیست، بلکه ناشی از این باور است که ملت ایران با ایمان، استقامت، پایداری و تدبیر مسئولان توانسته در عرصه‌های مختلف در برابر آمریکا ایستادگی کند.

کرامتی در ادامه به تشریح سه محور مدیریت شرایط جنگی پرداخت و گفت: مدیریت تنگه هرمز، جلوگیری از گسترش درگیری‌ها به داخل کشور و صیانت از زیرساخت‌ها و همچنین رد پیشنهاد مذاکره آمریکا از جمله محورهایی است که در مدیریت شرایط جنگی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت تنگه هرمز افزود: جمهوری اسلامی با مدیریت این آبراه راهبردی، مانع عبور کشتی‌ها بدون هماهنگی شده و هم‌زمان تلاش کرده است از گسترش درگیری‌ها به جنگی فراگیر و انتقال آن به داخل کشور جلوگیری شود.

وی همچنین با اشاره به پیشنهادهای مکرر آمریکا برای مذاکره و پایان جنگ بیان کرد: جمهوری اسلامی مواضع خود را در مذاکرات گذشته مطرح کرده بود، اما آمریکایی‌ها به تفاهم‌های صورت‌گرفته پایبند نماندند و بار دیگر جنگ را آغاز کردند؛ بنابراین هرگونه توافق جدید باید پس از تحقق کامل شروط هفت‌گانه جمهوری اسلامی انجام شود.

امام جمعه گلپایگان هفت شرط جمهوری اسلامی برای هرگونه توافق جدید را شامل توقف کامل جنگ و تجاوز نظامی، آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، رفع محاصره دریایی، لغو تحریم‌های اقتصادی، خروج نیروهای نظامی آمریکا از منطقه، پرداخت غرامت جنگ و توقف تهدیدها و مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران برشمرد.

کرامتی تأکید کرد: جمهوری اسلامی بر اجرای این شروط هفت‌گانه اصرار دارد و تحت هیچ شرایطی از مطالبات اعلام‌شده خود کوتاه نخواهد آمد.