به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه شهرستان قشم، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تبیین رویکرد جدید رهبر معظم انقلاب در حوزه بازدارندگی، اظهار کرد: بازدارندگی مؤثر تنها به برخورداری از قدرت و تجهیزات نظامی محدود نمی‌شود، بلکه انسجام ملی، ارتباطات منطقه‌ای، حمایت مردم از نیروهای مسلح و برخورداری از دکترین دفاعی متناسب با شرایط سیاسی و جغرافیایی، از مؤلفه‌های اساسی قدرت بازدارندگی کشور به شمار می‌روند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان ارشد نظامی اظهار کرد: بازدارندگی زمانی محقق می‌شود که دشمن به این جمع‌بندی برسد هزینه هرگونه حمله و اقدام خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران، به‌مراتب بیشتر از منافع احتمالی آن خواهد بود و اساساً از تصمیم برای آغاز درگیری منصرف شود.

امام جمعه قشم افزود: بازدارندگی جامع و فعال، علاوه بر توانایی وارد کردن ضربه به دشمن، باید محاسبات او را تغییر دهد و با ایجاد آمادگی برای پاسخ سریع، قاطع و اثرگذار، امکان تکرار اقدامات خصمانه را از وی سلب کند.

حاجبی با اشاره به اهمیت حمایت مردمی از نیروهای مسلح تصریح کرد: حضور و پشتیبانی مردم از نیروهای مسلح، صرفاً یک حمایت اعتباری نیست، بلکه جایگاهی حقیقی در قدرت دفاعی کشور دارد؛ چراکه این حمایت موجب تقویت روحیه رزمندگان، افزایش انسجام ملی و انتقال این پیام به دشمن می‌شود که با جامعه‌ای متحد و دارای اراده دفاعی مستحکم روبه‌رو است.

وی همچنین با اشاره به نقش وحدت و همبستگی جبهه مقاومت در منطقه، از جنوب لبنان تا یمن، خاطرنشان کرد: توجه به میدان نظامی باید همراه با درک همه ابعاد قدرت ملی، به‌ویژه نقش مردم در تقویت توان دفاعی و امنیتی کشور باشد.

لزوم اصلاح رویکردهای اجرایی در حوزه سوخت و مبارزه با قاچاق

امام جمعه قشم در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی تصمیم‌گیری‌های حوزه سوخت، خطاب به مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس گفت: مسئله سوخت با افزایش قیمت و تغییر نرخ‌ها حل نمی‌شود و تصمیم‌گیری در این زمینه باید با توجه به اقتضائات هر منطقه و پس از شنیدن مطالبات مردم انجام شود.

وی افزود: مردم با فرهنگ صرفه‌جویی و همراهی خود به کشور کمک کرده‌اند و نباید این مشارکت و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نادیده گرفته شود یا دستاوردهای آن صرفاً به حساب تصمیمات مدیریتی گذاشته شود.

حاجبی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد دولت از تصمیم‌گیری صرف به گفت‌وگو و مشارکت مردمی اظهار داشت: ابتدا باید موضوعات برای مردم تبیین شود، دیدگاه‌ها و دغدغه‌های آنان شنیده شود و سپس تصمیم مناسب اتخاذ شود. همچنین می‌توان با سیاست‌های تشویقی و برنامه‌ریزی کارشناسی، مصرف سوخت را مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه قاچاق محصول طمع‌کاری است، نه صرفاً بیکاری، تأکید کرد: مبارزه با قاچاق ضروری است، اما نباید مردم عادی و اقشار زحمتکش هزینه این مبارزه را پرداخت کنند.

تأکید بر تبدیل قشم به قطب علمی و تخصصی علوم دریایی

امام جمعه قشم در خطبه دوم نماز جمعه، با اشاره به اهمیت ۱۶ آبان و ابلاغ سیاست‌های توسعه دریامحور، خواستار توجه جدی مدیران و مسئولان اجرایی به این سیاست‌ها شد.

وی با بیان اینکه فرهنگ، اقتصاد و هویت مردم جزیره قشم با دریا و ساحل پیوندی عمیق دارد، اظهار کرد: سیاست‌های توسعه دریامحور باید با استفاده از ایده‌ها، تجربیات و ظرفیت‌های بومی به برنامه‌های اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.

حاجبی با قدردانی از تلاش‌های سازمان منطقه آزاد قشم در حوزه‌های عمرانی و کاهش برخی تنش‌های آبی، از مدیرعامل، معاونت عمرانی و مجموعه مدیران و دست‌اندرکاران این سازمان تشکر کرد و گفت: در ماه‌های اخیر، به‌ویژه در شرایط جنگی، اقدامات قابل توجهی در حوزه زیرساخت‌ها و مدیریت مسائل جزیره انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه محور اصلی توسعه قشم باید تولید ثروت پایدار باشد، افزود: توسعه متوازن اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریا در حوزه‌هایی همچون آبزی‌پروری، تجارت دریایی، صنایع مرتبط با کالاهای شیلاتی، گمرکات، فعالیت‌های مالی و اقتصادی و پژوهش‌های تخصصی می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار و افزایش رفاه مردم باشد.

امام جمعه قشم تصریح کرد: قشم باید به قطب علمی و تخصصی علوم دریایی کشور تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این منطقه در سطح ملی و بین‌المللی مرجعیت پیدا کند و فعالیت‌های زیربنایی، علمی و تخصصی مرتبط با دریا در جزیره گسترش یابد.

صیادان قشم نباید برای تأمین سوخت با مشکل مواجه شوند

حاجبی در ادامه با اشاره به مشکلات معیشتی و اقتصادی صیادان جزیره، تأمین سوخت مورد نیاز آنان را یک ضرورت حیاتی دانست و گفت: صیادان برای تأمین معاش خانواده‌های خود به دریا وابسته‌اند و وقتی سوخت در اختیار ندارند یا فرآیند دریافت آن با تأخیر انجام می‌شود، عملاً امکان فعالیت و کسب درآمد از آنان گرفته می‌شود.

وی افزود: اگر سوخت به‌موقع شارژ نشود، فرصت صید از بین می‌رود و صیاد برای تأمین معیشت خود با مشکلات جدی مواجه خواهد شد؛ بنابراین باید سازوکار توزیع سوخت به‌گونه‌ای اصلاح شود که صیاد واقعی بتواند به‌موقع و به میزان مورد نیاز سوخت دریافت کند.

امام جمعه قشم تأکید کرد: اختصاص سوخت به صیاد واقعی، اقدامی درست و ارزشمند است و نباید به دلیل نگرانی از قاچاق، دسترسی صیادان زحمتکش و قانون‌مدار به سوخت محدود شود.

وی با اشاره به همراهی صیادان و مردم منطقه با نیروهای مدافع کشور در دوران جنگ تحمیلی اخیر خاطرنشان کرد: این مردم همواره در کنار رزمندگان و مدافعان کشور بوده‌اند و شایسته حمایت، تکریم و توجه جدی مسئولان هستند.

حاجبی در عین حال بر ضرورت نظارت و مراقبت در فرآیند توزیع سوخت تأکید کرد تا افراد سودجو نتوانند از این شرایط سوءاستفاده کنند.

وی در پایان با اشاره به پیگیری مطالبات مردم قشم در دیدار با اعضای هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از مسئولان خواست با ارائه بسته‌های اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های هر منطقه، برای جبران آسیب‌های معیشتی و اقتصادی مردم برنامه‌ریزی کنند و مسائل و مشکلات اقشار مختلف، به‌ویژه صیادان را در اولویت رسیدگی قرار دهند.