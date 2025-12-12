حسینی: جامعه امروز بیش از هر زمان نیازمند مهربانی و احترام است

به گزارش خبرنگار مهر، سید سلیمان حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به موضوع «قلب سلیم» اظهارکرد: قلب سالم از تکبر دور است، وجدان بیدار دارد و نعمتها و رنجهای دیگران را توأمان میبیند. وی با بیان اینکه تنها سرمایه روز قیامت، قلب پاک و سالم است، افزود: چنین قلبی انسان را از دلبستگیهای بیثمر دنیا رها کرده و به محبت نسبت به دیگران سوق میدهد.
سید سلیمان حسینی با اشاره به ویژگیهای مؤمن واقعی اظهار داشت: مؤمن هنگام یاد خدا دلش میلرزد و با شنیدن آیات الهی بر ایمانش افزوده میشود. این ترس، ترس از عذاب نیست بلکه لرزشی از عظمت پروردگار و بیم از کوتاهی در انجام وظایف الهی است.
او با بیان اینکه مؤمن حقیقی همواره در مسیر رشد و تعالی قرار دارد، گفت: شیرین بودن عبادتهایی مانند نماز، سجده، تلاوت قرآن و خدمت به مردم، نشانه سلامت قلب است و گریزان بودن از عبادت، زنگ خطری برای آفتهای قلب محسوب میشود.
امام جمعه اهل سنت بستک مسئولیتپذیری را امانتی سنگین دانست و تصریح کرد: از خانواده تا مدیریت جامعه، هر مسئولیتی باید با ترس از کوتاهی همراه باشد. تنها کسی شایسته مسئولیت است که توان گفتن نهِ حق و رعایت عدالت را داشته باشد.
حسینی در ادامه با تأکید بر ضرورت گسترش اخلاق نرم و رفتار محترمانه در جامعه گفت: پرهیز از خشونت، اساس محبوبیت انسان است. پیامبر (ص) با اخلاق نرم دلها را جذب کرد و جامعه امروز نیز بیش از هر چیز به مهربانی و احترام متقابل نیازمند است.
وی افزود: نرمی در گفتار و رفتار غرور را میزداید و انسان را از غفلت نسبت به ناپایداری دنیا حفظ میکند. به گفته او، اگر روحیه لبخند، گذشت و احترام جایگزین تلافیجویی شود، زندگی برای همه شیرینتر شده و مسیر اصلاح جامعه از هر فرد آغاز خواهد شد.
امام جمعه بستک در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به دو موفقیت اخیر شهرستان، انتخاب مدرسه مصطفویه بستک به عنوان یکی از مدارس برتر کشور و کسب رتبه ممتاز بیمارستان فارابی بستک در ارزیابی ملی را تبریک گفت و از مدیران، فرهنگیان، کادر درمان و خیرین قدردانی کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: این دستاوردها با تلاش دوچندان دستگاهها و همراهی مردم تداوم داشته باشد.
