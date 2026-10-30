حسینی: نسل جدید باید پرچم توسعه را از پیشینیان تحویل بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید سلیمان حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اهل سنت بستک با اشاره به اهمیت قدردانی از تلاشگران و فعالان فرهنگی و اجتماعی منطقه اظهار کرد: نادیده گرفتن تلاش‌های پیشینیان و قطع ارتباط میان آنان و نسل جدید، جامعه را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و زمینه تداوم حرکت‌های سازنده و توسعه‌محور را از بین می‌برد.

وی با بیان اینکه بزرگان و پیشکسوتان منطقه، با وجود رسیدن به دوران سالمندی، از تجربه‌های ارزشمندی برخوردارند، افزود: این تجربه‌ها باید در اختیار نسل جدید قرار گیرد تا جوانان بتوانند با شناخت بهتر مسیر گذشته، مسئولیت‌های امروز خود را آگاهانه‌تر دنبال کنند.

شرایط دشوار نباید بهانه‌ای برای انفعال باشد

امام جمعه اهل سنت بستک با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی، معیشتی و تحولات فکری، فرهنگی و اجتماعی جامعه تصریح کرد: این شرایط ممکن است در نسل جدید احساس یأس، ناامیدی و خستگی ایجاد کند و این پرسش را به وجود آورد که آیا در چنین وضعیتی می‌توان مسئولیتی بر عهده گرفت و اقدامی مؤثر انجام داد یا خیر.

حسینی ادامه داد: در چنین شرایطی، ارتباط میان نسل‌ها و انتقال تجربه، حمایت و پشتیبانی پیشکسوتان از جوانان اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند؛ زیرا جامعه برای عبور از مشکلات به نسلی نیاز دارد که با شناخت واقعیت‌ها، مسئولانه وارد میدان شود.

وی با انتقاد از فرهنگ فرافکنی و بهانه‌جویی خاطرنشان کرد: انسان گاهی برای توجیه کم‌کاری یا ناتوانی خود، مشکلات را به دیگران نسبت می‌دهد و با طرح این موضوع که امکانات وجود ندارد یا شرایط برای همه دشوار است، از مسئولیت خویش فاصله می‌گیرد؛ در حالی که چنین رویکردی مانع حرکت و اصلاح می‌شود.

عمل و تلاش، از اصول اساسی زندگی مؤمنانه است

امام جمعه اهل سنت بستک با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام(ص)، عمل‌گرایی و مسئولیت‌پذیری را از اصول اساسی زندگی مؤمنانه برشمرد و گفت: در فرهنگ اسلامی، بی‌تفاوتی نسبت به مسائل جامعه جایگاهی ندارد و آموزه‌هایی همچون امر به معروف و نهی از منکر، صله رحم و حفظ ارتباطات اجتماعی، بر مسئولیت انسان در برابر دیگران تأکید می‌کنند.

وی با اشاره به ماجرای جنگ احد اظهار کرد: قرآن کریم در تبیین این رویداد، مسلمانان را به بازنگری در عملکرد خود و توجه به عوامل درونی شکست فرا می‌خواند؛ این موضوع نشان می‌دهد که به‌جای فرافکنی و مقصر دانستن دیگران، باید عملکرد خود را بررسی کنیم و مسئولیت اقداماتمان را بپذیریم.

حسینی افزود: باور دینی زمانی در زندگی انسان معنا و تجلی پیدا می‌کند که در میدان عمل ظاهر شود. ایمان صرفاً یک ادعا نیست، بلکه باید در رفتار، تلاش، انجام وظیفه و خدمت به جامعه نمود پیدا کند.

توکل بر خداوند باید با تلاش و برنامه‌ریزی همراه باشد

وی با تأکید بر ضرورت همراهی ایمان و عمل بیان کرد: انسان مؤمن باید با امیدواری، اراده و توکل بر خداوند در مسیر انجام مسئولیت‌های خود حرکت کند و باور داشته باشد که تلاش در راه رضایت الهی، زمینه هدایت و گشایش مسیر را فراهم می‌کند.

امام جمعه اهل سنت بستک با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی و آینده‌نگری افزود: شناسایی تهدیدها و مشکلات جامعه، بدون برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح و نگاه راهبردی به آینده، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. اگر به وجود خطرها و آسیب‌های اجتماعی باور داریم، باید برای مقابله با آنها چاره‌اندیشی کنیم و با آمادگی و تدبیر وارد میدان شویم.

وی با بیان اینکه مسئولیت‌پذیری در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی ضرورت دارد، خاطرنشان کرد: هر فرد متناسب با جایگاه و وظیفه خود، از فعالیت‌های فرهنگی و دینی گرفته تا علم‌آموزی، اصلاح جامعه، عمران و آبادانی و مسئولیت‌های خانوادگی، باید وظیفه خویش را به‌درستی انجام دهد.

تداوم عمل، عامل تقویت ایمان و امید است

حسینی با تأکید بر ضرورت استمرار در فعالیت‌های سازنده گفت: ایمان و باورهای دینی باید در میدان عمل تقویت شوند؛ زیرا اگر ایمان تنها در حد اعتقاد باقی بماند و به رفتار و اقدام عملی منجر نشود، به‌تدریج کمرنگ خواهد شد، اما عمل مستمر به باورها، موجب تقویت ایمان و درک عمیق‌تر آثار آن در زندگی می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت پیشگامی در انجام کارهای نیک اظهار کرد: در منطق قرآن کریم، مؤمنان به پیشی گرفتن در کارهای خیر دعوت شده‌اند؛ بنابراین، اراده، امیدواری، احساس مسئولیت و شتاب در انجام کارهای مفید باید در زندگی فردی و اجتماعی تقویت شود.

نسل جدید باید پرچم توسعه را از پیشینیان تحویل بگیرد

امام جمعه اهل سنت بستک در جمع‌بندی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت پیوند میان تجربه گذشته و مسئولیت‌های امروز گفت: نسل جدید باید پرچم تلاش، توسعه و اصلاح جامعه را از نسل پیشین تحویل بگیرد، از تجربه‌های ارزشمند آنان بهره ببرد و این مسیر را در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی و عمرانی ادامه دهد.

وی خاطرنشان کرد: تغییر شرایط جامعه، پیش از هر چیز، به اصلاح باورها و نگرش‌های درونی انسان نیاز دارد. اگر با امید، توکل بر خداوند، احساس مسئولیت و اعتماد به تجربه دیگران حرکت کنیم، می‌توانیم زمینه تغییرات مثبت را فراهم آوریم.

حسینی در پایان ابراز امیدواری کرد که خداوند به همگان توفیق دهد تا با اراده‌ای استوار، توکل بر پروردگار و پایبندی به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی، گذشته را چراغ راه آینده قرار دهند، شرایط امروز را به‌درستی بشناسند و با اقدامی مسئولانه و امیدوارانه، در مسیر اصلاح و پیشرفت جامعه گام بردارند.