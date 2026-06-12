امام جمعه اهل سنت بستک: ازدواج را قربانی تشریفات نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ سید سلیمان حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت تسهیل ازدواج جوانان، اظهار کرد: یکی از آسیب‌های جدی جامعه امروز، افزایش تشریفات و رسوم نادرست در امر ازدواج است که زمینه را برای تأخیر در تشکیل خانواده و بروز مشکلات اجتماعی فراهم کرده است.

وی افزود: بسیاری از خانواده‌ها به دلیل نگرانی از مشکلات اقتصادی و هزینه‌های زندگی، جوانان را از ازدواج بازمی‌دارند، در حالی که خداوند متعال در قرآن کریم وعده داده است که اگر افراد نیازمند باشند، آنان را از فضل و رحمت خود بی‌نیاز خواهد کرد.

امام جمعه اهل سنت بستک با تأکید بر ضرورت اعتماد به وعده‌های الهی، بیان کرد: تجربه بسیاری از خانواده‌ها نشان داده است که پس از ازدواج، برکت، تلاش، مسئولیت‌پذیری و انگیزه بیشتری در زندگی ایجاد می‌شود و نباید به دلیل نگرانی‌های مالی، مسیر ازدواج جوانان دشوار شود.

حسینی خاطرنشان کرد: خانواده‌ها باید با کنار گذاشتن چشم و هم‌چشمی‌ها، توقعات غیرضروری و تشریفات سنگین، زمینه ازدواج آسان را برای فرزندان خود فراهم کنند تا جوانان بتوانند در زمان مناسب زندگی مشترک خود را آغاز کنند.

وی در ادامه با اشاره به مفهوم صحیح توکل، تصریح کرد: توکل به خداوند به معنای کنار گذاشتن اسباب، برنامه‌ریزی و تلاش نیست، بلکه اسلام انسان را به مشورت با افراد آگاه، استفاده از ظرفیت‌ها، تدبیر و تصمیم‌گیری عاقلانه دعوت می‌کند و پس از آن باید با اعتماد و توکل بر خداوند مسیر زندگی را ادامه داد.

امام جمعه اهل سنت بستک تأکید کرد: جامعه‌ای که به دنبال آرامش، استحکام خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی است، باید ازدواج را تسهیل کرده و خداوند را به عنوان مطمئن‌ترین تکیه‌گاه خود بشناسد؛ زیرا هیچ پشتوانه‌ای محکم‌تر از اعتماد به پروردگار متعال وجود ندارد.

حسینی در پایان از خداوند متعال خواست به همه مسلمانان توفیق شناخت صحیح پروردگار، اعتماد به وعده‌های الهی و حرکت در مسیر حق و حقیقت را عطا کند و یادآور شد: خداوند وعده داده است که هر کس بر او توکل کند، خداوند برای او کافی خواهد بود.