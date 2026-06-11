به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلیمان حسینی، در نشست علمای اهل سنت شهرستان بستک با دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهلسنت کشور ، با تبیین ضرورتهای اجتماعی و دینی، همبستگی و انسجام میان مسلمانان را زیربنای اصلی پیشرفت و امنیت جامعه اسلامی دانست.
ایشان با استناد به آموزههای قرآن کریم در زمینه پرهیز از تفرقه، تصریح کرد: تقویت پیوندهای برادرانه اسلامی، ضرورتی اجتنابناپذیر برای مواجهه با چالشهای معاصر و دستیابی به توسعه پایدار است.
سید سلیمان حسینی در ادامه سخنان خود، بر جایگاه اثرگذار ایران در جهان اسلام تأکید کرد و افزود: تبلور همدلی و احترام متقابل میان تمامی اقوام و مذاهب، مسیری بنیادین برای سربلندی کشور و اعتلای نام ایران در عرصه بینالمللی است.
وی همچنین در این نشست، نقش کلیدی علما و نخبگان دینی را در ترویج اخلاق اسلامی و تحکیم انسجام ملی مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد: این روحیه همکاری، منجر به افزایش عزت و اقتدار ایران اسلامی میشود.
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