به گزارش خبرگزاری مهر، سید سلیمان حسینی، در نشست علمای اهل سنت شهرستان بستک با دبیر شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت کشور ، با تبیین ضرورت‌های اجتماعی و دینی، همبستگی و انسجام میان مسلمانان را زیربنای اصلی پیشرفت و امنیت جامعه اسلامی دانست.

ایشان با استناد به آموزه‌های قرآن کریم در زمینه پرهیز از تفرقه، تصریح کرد: تقویت پیوندهای برادرانه اسلامی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای مواجهه با چالش‌های معاصر و دستیابی به توسعه پایدار است.

سید سلیمان حسینی در ادامه سخنان خود، بر جایگاه اثرگذار ایران در جهان اسلام تأکید کرد و افزود: تبلور همدلی و احترام متقابل میان تمامی اقوام و مذاهب، مسیری بنیادین برای سربلندی کشور و اعتلای نام ایران در عرصه بین‌المللی است.

وی همچنین در این نشست، نقش کلیدی علما و نخبگان دینی را در ترویج اخلاق اسلامی و تحکیم انسجام ملی مورد تأکید قرار داد و ابراز امیدواری کرد: این روحیه همکاری، منجر به افزایش عزت و اقتدار ایران اسلامی می‌شود.