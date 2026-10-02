امام جمعه قشم: اقتدار فراجا باید برای تأمین امنیت جامعه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه قشم با تبریک هفته نیروی انتظامی به فرماندهان، سربازان و کارکنان فراجا، اظهار کرد: اهمیت نیروی انتظامی به مأموریت گسترده‌ای بازمی‌گردد که بر عهده دارد؛ مأموریتی که از تأمین نظم و امنیت عمومی تا مرزبانی، دریابانی، راهنمایی و رانندگی و پلیس فرودگاه را دربرمی‌گیرد.

وی امنیت را تنها محدود به حفظ جان افراد ندانست و افزود: امنیت در همه شئون زندگی مردم، از امنیت جانی و اخلاقی گرفته تا امنیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد و هرگونه ناامنی در این حوزه‌ها می‌تواند خسارت‌های جدی برای جامعه به همراه داشته باشد.

امام جمعه قشم با اشاره به نقش فراجا در تأمین امنیت جزیره قشم، عنوان کرد: در مناطق مرزی و دریایی، مأموریت نیروهای انتظامی و دریابانی اهمیت مضاعفی دارد و مردم باید قدردان تلاش نیروهایی باشند که در شرایط مختلف برای حفظ امنیت جامعه و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و قاچاق تلاش می‌کنند.

حاجبی با اشاره به هماهنگی نیروهای انتظامی و سپاه در حوادث و ناآرامی‌های گذشته، گفت: این هماهنگی موجب شد شهرستان قشم از آسیب‌های جدی در امان بماند و آرامش جامعه حفظ شود.

وی همچنین از تلاش کارکنان راهنمایی و رانندگی در قشم قدردانی کرد و ادامه داد: نیروهای راهور از ساعات ابتدایی روز تا پایان روز در سطح شهر و مناطق مختلف مشغول خدمت هستند و با وجود برخی کمبودها و مشکلات، برای انجام مأموریت خود تلاش می‌کنند.

امام جمعه قشم تأکید کرد: هرچه امنیت بیشتر باشد، عدالت و آسایش نیز بیشتر خواهد بود و امنیت برای همه اقشار جامعه، از مردم عادی و کسبه گرفته تا فعالان اقتصادی و ساکنان مناطق مرزی، اهمیت دارد.

حاجبی با بیان اینکه تحقق امنیت نیازمند اقتدار است، تصریح کرد: هیچ‌کس حق دخالت در مأموریت‌های فراجا را ندارد و وظیفه همه این است که از نیروهای انتظامی حمایت و در انجام مأموریت‌های قانونی به آنها کمک کنند.

وی با اشاره به تهدیدات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، به دنبال ایجاد ناامنی و آشوب از درون جامعه است و در چنین شرایطی مأموریت نیروی انتظامی تنها به مسائل معمول داخلی محدود نمی‌شود، بلکه هوشیاری و شناخت دقیق نقشه‌های دشمن نیز اهمیت دارد.

امام جمعه قشم با اشاره به تحولات منطقه، خاطرنشان کرد: ملت‌های منطقه در برابر حضور و سیاست‌های آمریکا ایستادگی کرده‌اند و امروز آثار مقاومت و ایستادگی ملت‌ها در برابر سلطه‌گری آمریکا و رژیم صهیونیستی قابل مشاهده است.

حاجبی با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت، به‌ویژه شهید سیدحسن نصرالله، گفت: مقاومت ملت ایران و خون شهدا زمینه‌ساز پیروزی‌های بزرگی خواهد شد و انسجام و آمادگی ملت ایران از سرمایه‌های مهم کشور در برابر تهدیدات دشمن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های اساسی کشور تأکید کرد و گفت: هویت اسلامی و ایرانی، سرمایه اجتماعی، اعتماد به کارآمدی نظام و سرمایه امید، چهار سرمایه مهم کشور هستند که باید برای حفظ انسجام ملی از آنها صیانت شود.

امام جمعه قشم با تأکید بر اهمیت حفظ هویت دینی و فرهنگی جزیره، افزود: قشم جزیره‌ای با پیشینه مقاومت و شهادت است و باید حرمت جایگاه شهدا حفظ شود. شایسته نیست در نزدیکی یادمان‌ها و مکان‌هایی که هنوز یاد و خاطره شهدای این منطقه در آنها زنده است، رفتارهایی انجام شود که با هویت فرهنگی و ارزشی مردم جزیره منافات داشته باشد.

حاجبی خاطرنشان کرد: حفظ سرمایه اجتماعی تنها وظیفه یک دستگاه نیست، بلکه همه جریان‌های مردمی، نخبگان، فعالان فرهنگی و مسئولان باید برای صیانت از آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمن با بزرگنمایی مشکلات، اعتماد و امید مردم را تضعیف کند.

وی با اشاره به برخی فضاسازی‌ها درباره استعفاهای مدیران و مسئولان گفت: نباید مسائل محدود و موردی را به عنوان یک جریان گسترده و فراگیر معرفی کرد. دشمن تلاش می‌کند با بزرگنمایی مشکلات و ایجاد یأس، سرمایه امید جامعه را هدف قرار دهد و در برابر این فضاسازی‌ها باید هوشیار بود.

امام جمعه قشم در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: همه باید برای صیانت از هویت اسلامی و ایرانی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و امید مردم تلاش کنند و اجازه ندهند دشمن به این سرمایه‌های ارزشمند آسیب وارد کند.